Fleet Complete est fier d'être le fournisseur de l'équipe Jumbo-Visma

L'équipe Jumbo-Visma utilisera la technologie de suivi des véhicules de Fleet Complete pour sa nouvelle flotte afin d'obtenir des informations en temps réel pendant les formations et les événements.

UTRECHT, Pays-Bas, 4 mars 2021 /PRNewswire/ -- Fleet Complete a annoncé aujourd'hui que l'entreprise sera un nouveau fournisseur officiel de technologie de gestion de flotte pour l'équipe Jumbo-Visma, une équipe sportive regroupant plusieurs disciplines aux Pays-Bas qui soutient ses équipes professionnelles de cyclisme et de patinage de vitesse. L'équipe est l'un des principaux concurrents aux événements internationaux comme le Tour de France et les championnats du monde annuels pour hommes et femmes.

La nouvelle flotte de véhicules de transport et de voitures des chefs d'équipe de l'équipe Jumbo-Visma sera équipée de la technologie de suivi avancée de Fleet Complete pour obtenir des données en temps réel sur le terrain.

Ces données liées au moteur seront utilisées de diverses manières, du suivi de la localisation à la programmation de la maintenance, de la budgétisation des coûts au suivi du kilométrage.

« Travailler ensemble avec l'équipe Jumbo-Visma et sa flotte est une opportunité passionnante pour nous. Cela montre les avantages de la télématique pour les flottes dans un nouvel environnement », a déclaré Tessa Hoff, responsable du marketing Europe chez Fleet Complete. « Leurs véhicules sont répartis entre des camps d'entraînement et des courses dans différents endroits en Europe. Grâce à nos dispositifs embarqués qui se connectent directement à une plate-forme cloud, ils ont une vue d'ensemble claire et immédiate de l'endroit où se trouvent tous les véhicules, des personnes qui s'y trouvent, du nombre de kilomètres parcourus, de leur vitesse et de la course à laquelle ils participent. »

« Nos entraînements et nos événements peuvent couvrir jusqu'à quatre mille kilomètres par semaine, ce qui signifie une consommation de carburant accrue et une plus grande usure des véhicules », ajoute Jan Boven, directeur sportif de l'équipe Jumbo-Visma. « La plate-forme de Fleet Complete nous donnera des connaissances plus approfondies que nous pourrons utiliser pour la sécurité et l'économie de temps et d'argent. Il est essentiel de disposer d'alertes de maintenance en temps utile, d'un suivi précis du kilométrage et de données moteur en temps réel pour maintenir nos véhicules en parfait état, nos conducteurs en sécurité sur la route et notre parc automobile responsable sur le plan fiscal. »

Au fil des ans, Fleet Complete a été un partenaire solide pour les innovateurs dans les sports de course, en particulier le cyclisme professionnel. Avec l'équipe Jumbo-Visma, l'entreprise soutient les valeurs d'innovation, de partage des connaissances et d'efforts communs dans le développement des talents.

À propos de Fleet Complete

Fleet Complete® est un fournisseur mondial de premier plan de technologie de véhicules connectés, qui propose des solutions de gestion de flottes, d'actifs et de main-d'œuvre mobile essentielles à la mission. La société compte environ 600 000 abonnés et plus de 40 000 entreprises et organisations gouvernementales au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Australie et dans toute l'Europe. Elle entretient des partenariats de distribution clés avec AT&T aux États-Unis et au Mexique, TELUS et Rogers au Canada, Telstra en Australie, Telia au Danemark, COSMOTE en Grèce et Deutsche Telekom (T-Mobile) dans plusieurs pays européens. Fleet Complete cultive de solides partenariats OEM avec les leaders du marché mondial, tels que Cummins, Ford, General Motors, Mitsubishi Australia et Toyota, entre autres. Elle reste l'une des entreprises à la croissance la plus rapide au monde, ayant remporté de nombreux prix pour l'innovation et la croissance.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.fleetcomplete.com

À propos de l'équipe Jumbo-Visma

L'équipe Jumbo-Visma est une équipe sportive professionnelle néerlandaise de très haut niveau, visible 365 jours par an. Nous combinons le cyclisme et le patinage de vitesse, les hommes et les femmes, et les jeunes talents avec l'expérience. La connaissance va de pair avec la performance. Nous aimons ce que nous faisons, nous sommes passionnés et nous sommes dévoués. La direction, les entraîneurs, les athlètes, les partenaires, le bureau, les soigneurs et les mécaniciens travaillent tous ensemble, partagent leurs connaissances et s'encouragent mutuellement à viser plus haut avec un objectif commun : gagner ensemble !

En fusionnant une équipe professionnelle de cyclisme et une équipe professionnelle de patinage de vitesse, nous avons créé la base d'un nouveau modèle d'organisation dans les sports de haut niveau néerlandais. Notre modèle s'articule autour du partage des connaissances, du développement des talents et de la combinaison des efforts. Tant sur le plan sportif que commercial et de la communication. Une nouvelle culture sportive de haut niveau se développe, qui, grâce aux performances sportives et à son grand attrait, fait de la « gloire des Pays-Bas » sa valeur la plus importante. Nous voulons ainsi inspirer une nouvelle génération d'athlètes et de supporters.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.teamjumbovisma.com

Contact pour les médias : Tim Kwan, Directeur général du marketing, Fleet Complete, [email protected]

SOURCE Fleet Complete