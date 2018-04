Fleet Complete et General Motors, en partenariat avec OnStar, intègrent des services IdO adaptables aux flottes commerciales et aux petites entreprises

La plateforme CONNVEX de calibre mondial de Fleet Complete, alliée à la connectabilité OnStar, peut aider des flottes de toute taille à réduire leurs dépenses et leur temps d'inactivité, à améliorer la conduite des chauffeurs et à promouvoir l'efficacité opérationnelle. Autres avantages pour les clients :

capacité à tirer parti du matériel OnStar déjà intégré aux véhicules de la flotte GM;

accueil immédiat, sans contrat à long terme;

activation facile du logiciel Fleet Complete, sans soucis au sujet de la compatibilité du matériel et de l'installation de l'appareil.

« La connectabilité, c'est l'avenir, et les flottes de toute taille adoptent rapidement des solutions commerciales novatrices axées sur les données qui peuvent contribuer à améliorer la sécurité et à réduire les coûts, explique Ed Peper, vice-président États-Unis, General Motors Fleet. Ensemble, la connectabilité OnStar et notre point d'accès sans fil 4G LTE intégré permettent d'utiliser des logiciels et des outils d'analyse très sophistiqués pour travailler vite et efficacement. »

« Travailler avec GM Fleet représente un jalon important pour notre entreprise, et nous sommes enchantés par cette occasion de collaborer pour servir les flottes encore longtemps, confie Tony Lourakis, PDG de Fleet Complete. Notre partenariat confirme le fait que les véhicules connectés et intégrés, particulièrement en affaires, deviennent la nouvelle norme. Nos services IdO sont conçus pour offrir aux flottes de toute taille et de tout type de véhicules l'avantage de l'analyse de données performante. Notre collaboration avec GM simplifiera l'accès des clients aux technologies liées aux véhicules connectés et contribuera à l'essor des entreprises possédant des flottes. »

Pour savoir plus, visitez www.fleetcomplete.com/en/iot-solutions/fleet-complete-for-general-motors

Au sujet de Fleet Complete®

Fleet Complete® est un fournisseur mondial de service d'Internet des objets offrant des solutions de gestion des flottes, des actifs et de la main-d'œuvre mobile essentiels. L'entreprise dessert plus de 400 000 abonnés et quelque 27 000 entreprises au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Australie, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Autriche, en Allemagne, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Norvège, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Elle entretient des partenariats de distribution clés avec AT&T aux États-Unis, TELUS au Canada, Telstra en Australie et Deutsche Telekom (T-Mobile) dans de nombreux pays européens. Elle demeure l'une des entreprises connaissant la plus forte croissance à l'échelle internationale et elle a remporté de nombreux prix pour son innovation et sa croissance. Pour en savoir plus, visitez le site fleetcomplete.com/fr.

Au sujet de General Motors Co.

GM (NYSE: GM) occupe une position de chef de file dans les plus grands marchés automobiles mondiaux présentant la plus forte croissance. GM, ses filiales et ses entreprises associées vendent des véhicules de marques Chevrolet, Cadillac, Baojun, Buick, GMC, Holden, Jiefang et Wuling. Plus de renseignements sur l'entreprise et ses filiales, y compris OnStar, chef de file mondial en services de sûreté des véhicules, de sécurité et d'information, au www.gm.com.

