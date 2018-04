Fleet Complete Vision fournit l'analyse vidéo intelligente pour améliorer la sécurité de la flotte

Fleet Complete, le fournisseur mondial de solutions de l'IdO à la croissance la plus forte dans le domaine des véhicules commerciaux connectés, a lancé Fleet Complete Vision - une solution vidéo mobile puissante, conçue pour améliorer la sécurité opérationnelle et la gestion des accidents pour les propriétaires de flottes de tous secteurs d'activité. Cette solution d'analyse visuelle de pointe peut être adaptée aux exigences immédiates du client concernant le niveau de sécurité vidéo requis et est entièrement intégrée à la plateforme Fleet Complete pour disposer d'un aperçu global de la flotte.

Fleet Complete Vision a été conçue et mise au point pour fournir un accompagnement optimal au conducteur, au fret et au véhicule, en termes de sécurité. Cette technologie innovante offre non seulement une assistance au conducteur, assurant la sécurité du véhicule et la conformité réglementaire, mais également des données vidéo contextuelles pouvant aider à réduire de façon significative les coûts d'assurance et de responsabilité civile. La solution permet aux gestionnaires de flottes de :

Créer et tenir à jour le tableau de bord des conducteurs,

Détecter et analyser les événements, où et quand ils se sont produits,

Partager des rapports de mission complets, étayés par des analyses vidéo,

Produire des preuves photographiques en cas de litige lié à un accident.

Le lancement de Fleet Complete Vision est conforme à la carte-produits des utilisateurs finaux de Fleet Complete. Il s'agit de renforcer la sécurité et la rentabilité de la flotte, en améliorant la gestion des risques des conducteurs et la prise de décision sur la route. Grâce à la caméra orientée vers l'extérieur, à l'enregistrement vidéo d'événements et à l'accompagnement vocal de l'aide à la conduite automobile (ADAS), Fleet Complete Vision aide les conducteurs à protéger la réputation de l'entreprise, à améliorer leur cote de sécurité et à fournir des preuves visuelles en cas d'accident.

« Nous sommes absolument ravis de lancer Fleet Complete Vision. C'est un excellent complément à notre portefeuille de solutions de véhicules connectés, qui contribue à établir une sécurité optimale de la flotte », a déclaré Tony Lourakis, le fondateur et PDG de Fleet Complete. « Cela procure aux conducteurs, aux gestionnaires de flottes et aux chefs d'entreprises des capacités de protection et de prévention, en combinant l'accompagnement vidéo avec l'enregistrement et l'analyse en temps réel des événements. La sauvegarde vidéo peut contribuer à protéger les employés ou permettre d'élaborer une formation spécifique aux conducteurs, ce qui favorisera un cadre de travail plus sûr. Cet outil est l'avenir de l'exploitation des flottes commerciales pour les années qui viennent. »

En outre, Fleet Complete Vision est très rentable et fournit aux clients de Fleet Complete la possibilité d'utiliser leur propre smartphone ou leur caméra fixée sur le pare-brise. Bien que des options premium soient également disponibles, l'objectif de la nouvelle solution est de contribuer à une mobilité plus sûre de la flotte et de la rendre davantage accessible aux entreprises de toutes tailles. L'application mobile, téléchargeable facilement, lance le programme, synchronise les données vidéo avec les analyses de Fleet Complete et les rapports sur le comportement du conducteur. Ce type de sécurité vidéo peut réduire les accidents dans l'exploitation de la flotte, contribuer à réduire le vol de marchandises et les coûts d'assurance et de responsabilité civile.

À propos de Fleet Complete®

Fleet Complete® est un fournisseur mondial de solutions essentielles de gestion de flottes, d'actifs et d'effectifs mobiles dans le secteur de l'IdO. La société offre ses services à plus de 400 000 abonnés et plus de 30 000 entreprises au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Australie, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Autriche, en Allemagne, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Norvège, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Elle entretient des partenariats de distribution majeurs avec AT&T aux États-Unis, TELUS au Canada, Telstra en Australie et Deutsche Telekom (T-Mobile) dans plusieurs pays européens. Elle compte toujours parmi les entreprises qui enregistrent la croissance la plus forte au monde, remportant de nombreux prix en termes d'innovation et de croissance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fleetcomplete.com.

