FLEX, a solução de negócios da Xpress Money, impulsionada por colaborações com bancos, fortalece as instituições financeiras não bancárias (NBFIs) e participantes de remessas on-line

DUBAI, EAU, 21 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- As organizações globais dos setores de remessas e serviços financeiros escolheram formar parceria com a Xpress Money, uma empresa da Finablr, para utilizarem suas capacidades de remessas internacionais e suprir a crescente demanda por serviços convenientes de transferência de dinheiro. Instituições financeiras renomadas como o Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), Commercial Bank of Dubai (CBD), Kuwait Finance House (KFH), RAKBANK, World Remit e Ficanex (Canadá) usam a solução de negócios FLEX da Xpress Money para proporcionar novos canais de transferência de dinheiro para seus clientes e se expandirem dentro de novas geografias.

A FLEX da Xpress Money, uma solução flexível e compatível que utiliza uma API própria, está disponível para empresas dentro dos setores de serviços financeiros e remessas que possuem licença existente para transferência de dinheiro. Bancos, empresas financeiras não bancárias, fintech startups ou empresas de pagamentos que procuram entrar em novos mercados ou expandir suas opções de pagamentos, podem visitar a Xpress Money no estande 4305 da Finablr na feira Money2020, em Las Vegas de 27 a 30 de outubro.

Comentando sobre a solução FLEX, Sudhesh Giriyan, CEO da Xpress Money, disse, "A FLEX tem sido fundamental para catalisar nossa estratégia de crescimento na medida em que continuamos a investir nas principais parcerias em todo o mundo. Nossa experiência e capacidade de proporcionar uma incomparável experiência de negócio têm sido as bases de cada uma dessas parcerias que promovemos durante os últimos anos".

Ele ainda acrescentou, "Nosso maior objetivo é tornar as transferências de dinheiro acessíveis para a maior base possível de clientes, das maneiras mais convenientes e baratas. Esse objetivo só será alcançado se nós, como um setor, colaborarmos e dividirmos nossa experiência para criar valor real para esta grande causa".

A Xpress Money, uma das mais confiáveis organizações de transferência de dinheiro do mundo, foi incorporada em 1999 no Reino Unido e, desde então, apresentou crescimento sem precedentes e estabeleceu uma presença geográfica em mais de 170 países. Nos últimos 19 anos, a organização consolidou sua posição como uma marca global de transferência de dinheiro, renomada por facilitar remessas convenientes, protegidas e seguras. Aproveitando o potencial do setor de remessas de US$ 689 bilhões (fonte: Banco Mundial), a Xpress Money formou parcerias com instituições confiáveis para ampliar o alcance de suas soluções de remessas.

