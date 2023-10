Flex Company reúne especialistas e profissionais do setor automotivo para capacitação em veículos híbridos elétricos

- Segunda edição do Mundo Pró VHE acontece no próximo dia 04 de novembro, em São Caetano do Sul, interior de São Paulo, e irá reunir principais profissionais da área para compartilharem conhecimentos práticos e avançados sobre o mundo dos híbridos e elétricos;

- Na primeira edição do evento, foram mais de 1.500 profissionais de diferentes estados brasileiros participando do evento. Para esta edição, já são mais de mil confirmados.

SAO PAULO, 30 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Flex Company, uma das primeiras escolas técnicas independentes do Brasil a oferecer capacitação para veículos híbridos e elétricos, promoverá no dia 04 de novembro, em São Caetano do Sul (SP), o Mundo Pró VHE 2023. O evento é voltado aos profissionais do setor automotivo e tem como objetivo oferecer capacitação técnica junto de alguns dos melhores especialistas da área.

Na primeira edição do evento, em 2022, foram mais de 1.500 profissionais de diferentes estados brasileiros participando do evento. Para esta edição, já são mais de mil profissionais confirmados até o momento. "A crescente popularização dos veículos híbridos e elétricos no Brasil exige que os profissionais do setor automotivo estejam preparados para atender a essa demanda. O Mundo Pró VHE 2023 é uma oportunidade para os profissionais além de se capacitarem, também se manterem atualizados sobre as tecnologias e tendências que englobam o mercado", diz Francisco Almeida, diretor do Flex Company Treinamentos.

Mercado brasileiro de veículo híbridos e elétricos

As vendas de veículos eletrificados leves no Brasil cresceram 76% nos primeiros oito meses de 2023, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados, que são da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), consideram os automóveis leves híbridos (HEV), híbridos plug-in (PHEV) e elétricos puros (BEV) e HEV flex. De acordo com o levantamento, o crescimento das vendas de veículos eletrificados leves é uma tendência mundial, impulsionada por fatores como a redução dos custos das baterias e o aumento da preocupação com o meio ambiente.

No Brasil, especialmente, o crescimento das vendas de veículos eletrificados leves deve se manter nos próximos meses. Até agosto deste ano, os eletrificados leves já representam 3,6% do mercado automotivo brasileiro, contra 2,29% em 2022. Com isso, a demanda por profissionais do setor automotivo qualificados para atender a demanda desses veículos também segue em crescimento.

"Os veículos híbridos e elétricos apresentam diferenças significativas em relação aos veículos a combustão interna. Eles possuem sistemas elétricos mais complexos, que requerem conhecimentos e habilidades específicas para serem trabalhados. Com isso, o que notamos no mercado, é que ainda há um 'gap' muito grande entre o volume de veículos comercializados que engloba não só os leves, mas também os pesados e de micromobilidade, e o número de profissionais para suprir essa crescente", conta Francisco Almeida, diretor da Flex Company, uma das primeiras escolas técnicas do Brasil a oferecer de forma independente, ou seja, sem o vínculo com uma montadora, formação técnica para reparadores e profissionais do setor em veículos híbridos e elétricos.

O diretor da Flex Company também destaca a importância de se manter atento às estratégias de atendimento ao cliente. "Acredito que a estratégia de atendimento para este setor deve ser baseada em três pilares. O primeiro é a capacitação dos profissionais, uma vez que é indispensável estar preparado para atender às demandas específicas dos veículos híbridos e elétricos. Possuir infraestrutura adequada, que inclui a aquisição de equipamentos e ferramentas adequados, bem como a formação de equipes qualificadas. E, por fim, promover uma experiência positiva no cliente", adianta Almeida.

Entre os principais palestrantes convidados e temas que serão abordados, estão Val Arrais, considerado um dos maiores especialistas do Brasil em veículos híbridos e elétricos, que acumula mais de 30 anos de experiência no setor automotivo, que falará sobre veículos elétricos movidos à hidrogênio; Rodrigo Koji, especialista líder no Brasil, responsável por inúmeros testes oficiais de homologação de veículos elétricos e por projetos que incentivam o crescimento da eletrificação sustentável no Brasil, que irá falar sobre o uso das baterias de lítio; Rodrigo Galski, gerente Nacional de Vendas da Forta Tech, importadora e distribuidora exclusiva da marca Launch no Brasil, que acumula experiência em diagnóstico e manutenção automotiva, que irá mapear o reflexo da tecnologia dos veículos híbridos e elétricos nas oficinais; Rodrigo Santana, líder da On Tech Baterias, uma oficina especializada em veículos híbridos e elétricos, além de professor na Flex Company, que irá falar sobre diagnóstico e laudo VHE; Sérgio Santos, empresário há mais de 27 anos na SR Motors Serviços Automotivos e também idealista do Método SR, que tem como objetivo mentorar donos de oficinas de todo o país, que falará sobre como precificar serviços de linha premium e elétricos.

A iniciativa tem o apoio de grandes empresas do setor automotivo ou da área educacional, como Wurth do Brasil; Forta Tech Launch; Trovão Eletromobilidade; Totality Blindados; Delta Ferramentas; Concessionária Toriba; IBEMOB; Universidade Anhanguera; Motiveação Palestras; MBA do Palestrante; Método SR; On Tech Baterias e Grupo RAE. Empresas essas que tem como missão o incentivo a energia verde/limpa e o avanço dos veículos híbridos e elétricos.

SERVIÇO

Evento: Mundo Pró VHE

Data: dia 04 de novembro de 2023

Horário: das 9h às 20h

Local: Espaço Samyr

Endereço: Rua Oriente, 173, em São Caetano do Sul, São Paulo (SP)

Mais informações: https://cursosflexcompany.com.br/mundo-pro-2023

https://mma.prnewswire.com/media/2261156/Divulga__o_Envato.jpg

