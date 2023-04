Flexan collabore avec KSE Scientific pour mettre sur le marché des capacités élargies en matière de dispositifs médicaux

NEWARK, Delaware, 13 avril 2023 /PRNewswire/ -- Flexan LLC a annoncé qu'elle élargissait ses services pour inclure la fabrication sur mesure de liquides stériles et de solutions formulées sur mesure pour une variété d'applications de dispositifs médicaux. Flexan s'associe à sa société mère, ILC Dover, et à sa division KSE Scientific pour étendre ses offres à ses clients du secteur des dispositifs médicaux. KSE Scientific fournit des formulations et des emballages standards et personnalisés tout en respectant les normes de qualité les plus strictes. La société est enregistrée auprès de la FDA pour les dispositifs médicaux et a reçu l'approbation 510(k) pour l'eau stérile et le sérum physiologique. Avec une capacité de production de plus de 50 000 litres d'eau pour préparations injectables (PPI) par jour et un espace de fabrication, de stockage contrôlé et de laboratoire de plus de 100 000 m², KSE Scientific est prête à relever les défis de ses clients en matière de liquides stériles.

Récemment, Flexan et KSE Scientific se sont associés pour fournir une solution personnalisée et un service d'emballage à Clyra Medical Technologies.

« Clyra est heureuse d'avoir trouvé en KSE Scientific et Flexan un partenaire de qualité sous un même toit, pour soutenir la fabrication de notre produit chirurgical et de traitement des plaies "Bioclynse", qui est le meilleur de sa catégorie. Bioclynse a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA et constitue une solution d'irrigation des plaies efficace, sûre et à longue durée d'action qui peut être utilisée pendant le traitement des plaies, pendant la chirurgie et pour les plaies post-chirurgicales, sans qu'il soit nécessaire de rincer pendant toute la durée de la procédure », a déclaré Steve Harrison, PDG de Clyra Medical Technologies. « Nous sommes impatients de travailler avec KSE Scientific et Flexan pour soutenir la fabrication de solutions et développer des emballages et des composants personnalisés afin de nous assurer que nous répondons à la demande du marché et aux exigences des clients pour la fourniture de nos solutions. »

« Flexan sert une large gamme de clients sur le marché des dispositifs médicaux et nous sommes ravis d'étendre nos services pour inclure des fluides stériles personnalisés pour diverses applications cliniques. En plus de l'ajout de fluides stériles, nous sommes également ravis d'annoncer que nous proposons désormais des tubes, des assemblages de tubes et des composants moulés en silicone platiné afin de mieux servir les clients biopharmaceutiques de l'ILC dans le monde entier », a déclaré Tony Gonzalez, président de Flexan.

Pour en savoir plus sur KSE Scientific, veuillez consulter le site www.ksesci.com, et pour en savoir plus sur Flexan, veuillez consulter le site www.flexan.com.

À propos de Flexan

Flexan est un fabricant stratégique mondial de composants, de sous-ensembles et de dispositifs médicaux en silicone et en thermoplastique de haute qualité, ainsi que de mélanges de caoutchouc sur mesure. Flexan propose une large gamme de services, allant du soutien à la conception pour la fabrication et au développement, aux services de fabrication en interne, y compris le moulage, l'extrusion, l'assemblage et l'emballage fini. L'entreprise opère dans le strict respect de son système de qualité robuste, tout en offrant des solutions de traitement fiables allant de l'expédition de commandes discrètes à des solutions complètes de stockage à quai.

À propos d'ILC Dover

ILC Dover est un leader mondial dans la conception et la production innovantes de solutions pour les marchés de la biopharmacie, de la pharmacie et des dispositifs médicaux, ainsi qu'un fournisseur de premier plan pour le secteur (aéro)spatial. Nos clients témoigneront de notre dévouement inlassable envers les produits de haute qualité, la technologie de pointe et le service réactif, car nos solutions visionnaires ont amélioré l'efficacité tout en protégeant les personnes, les produits et l'infrastructure dans des conditions dangereuses grâce à des solutions de protection flexibles depuis 1947. Pour de plus amples renseignements sur ILC Dover, veuillez consulter le site www.ilcdover.com

À propos de Clyra Medical Technologies

Clyra Medical Technologies, fondée sur notre mission « Make Lives Better », est une entreprise de soins de santé qui développe et commercialise des produits conçus pour traiter en toute sécurité les infections des plaies et de la peau et promouvoir la cicatrisation des plaies, tout en réduisant le besoin d'antibiotiques. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.clyramedical.com.

Clyra Medical Technologies est un fier membre de la famille d'entreprises BioLargo (www.biolargo.com). BioLargo est un innovateur technologique et un fournisseur de solutions axé sur certains des défis les plus pressants en matière de santé humaine et d'environnement, notamment le traitement avancé de l'eau, l'assainissement de l'environnement, le contrôle de la qualité de l'air, les technologies médicales, et bien d'autres encore.

SOURCE ILC Dover