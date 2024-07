Flexter kündigt Expansion nach Europa an

MONTREAL, 24. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Flexter, eine führende Online-Mobilitätsplattform für Miet-LKW und -Transporter, freut sich, seine Expansion nach Europa im Juli 2024 bekannt zu geben. Diese strategische Entscheidung ist ein wichtiger Meilenstein für Flexter, da das Unternehmen seine globale Präsenz weiter ausbaut und seinen Kunden weltweit innovative Lösungen anbietet.

Der Einstieg von Flexter in Europa beginnt mit dem britischen Markt und wird von grundlegenden Mietpartnerschaften angeführt, die eine kontinuierliche Netzabdeckung im gesamten Vereinigten Königreich gewährleisten können. Diese Partnerschaften werden die Spitzentechnologie und das Branchen-Know-how von Flexter nutzen, um den Verbrauchern eine einfach zu bedienende Schnittstelle zu bieten, die ein nahtloses Buchungserlebnis ermöglicht.

„Wir freuen uns, Flexter.com auf dem britischen Markt einzuführen, mit einem Netzwerk vertrauenswürdiger Lkw-Vermieter, das es Kunden ermöglicht, Preise, Fahrzeugverfügbarkeit und Dienstleistungen in Echtzeit und an einem Ort zu vergleichen", sagte Thomas Delvaux Lefebvre, CEO von Flexter. „Diese Expansion unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden bequeme und zuverlässige Lösungen für ihren Bedarf an Umzugsfahrzeugen zu bieten."

Kunden in Großbritannien können sich auf die benutzerfreundliche Plattform von Flexter freuen, die ein nahtloses Buchungserlebnis, flexible Mietoptionen und verschiedene wettbewerbsfähige Preisoptionen bietet. Flexter vereinfacht die Anmietung von Transportern, Lastkraftwagen und anderen leichten Nutzfahrzeugen für den privaten oder geschäftlichen Gebrauch und macht es einfacher denn je, das richtige Fahrzeug für jedes Umzugsprojekt zu finden.

Flexter wird auch weiterhin mit neuen Funktionen und Diensten innovativ sein, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Das Engagement des Unternehmens für Kundenzufriedenheit und branchenführende Technologie macht es zu einem zuverlässigen Marktführer im Bereich der Lkw-Mobilität.

Weitere Informationen über Flexter und seine Dienstleistungen auf dem britischen Markt finden Sie unter https://flexter.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2461614/Flexter_Flexter_Announces_Expansion_into_Europe.jpg