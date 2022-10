Flor de Caña décerne le titre de champion européen du Sustainable Cocktail Challenge à Dimitris Kaitalidis, originaire de Grèce

BERLIN, 22 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Lors de la finale régionale européenne très attendue du Sustainable Cocktail Challenge (concours de cocktails écoresponsables) organisé par Flor de Caña, Dimitris Kaitalidis, du bar « Nectar Distillery » en Grèce, a été couronné « barman le plus écoresponsable d'Europe » après avoir rivalisé avec huit autres grands barmen afin de créer le cocktail écoresponsable le plus spectaculaire de la région.

La compétition s'est déroulée le 12 octobre au prestigieux Amano Grand Central Hotel à Berlin, pendant l'événement Bar Convent Berlin (BCB). Le jury était composé de certaines des personnalités les plus influentes du secteur, telles que Danil Nevsky, PDG de Indie Bartender ; Remy Savage, propriétaire du « Bar with Shapes for a Name » à Londres ; Antonio Oliveira, responsable marketing de Flor de Caña en France ; et Louisa Dodd, cheffe de projet senior de la Sustainable Restaurant Association.

Les cocktails ont été évalués sur des critères tels que l'histoire et l'inspiration du cocktail, l'utilisation d'ingrédients et de techniques durables et le niveau de créativité, en plus de leur saveur et leur apparence.

Dimitris Kaitalidis a remporté la première place avec son cocktail « Tip to Root », une boisson froide infusée à base de cordial de déchets d'agrumes, de soda fabriqué à partir de tamarillos cultivés localement et de houblon réutilisé provenant d'une brasserie, ainsi que d'un milk wash de rhum Flor de Caña 12 ans d'âge fabriqué à partir de restes de production de cappuccino, sans consommation d'énergie au cours du processus. En plus de recevoir le titre de « barman le plus écoresponsable d'Europe » de Flor de Caña, M. Kaitalidis a reçu un trophée fabriqué à partir de matériaux durables.

Plus important encore, M. Kaitalidis aura le privilège de représenter la région lors de la finale mondiale qui se déroulera au Nicaragua, pays tropical exotique, en février 2023. Tous les frais seront pris en charge et il se disputera le titre de « barman le plus écoresponsable du monde » ainsi qu'un prix de 10 000 dollars.

« Le Sustainable Cocktail Challenge de Flor de Caña est un événement merveilleux qui rassemble la communauté des barmen dans le but commun de construire un avenir plus écologique », a déclaré M. Kaitalidis, après avoir été sacré champion d'Europe.

Sean Cavanagh, originaire du Royaume-Uni, a remporté la deuxième place du concours et Andrew Watson, de Suède, la troisième. Chacun a reçu un trophée et une bouteille Flor de Caña.

Plus de 30 pays ont participé au Sustainable Cocktail Challenge, qui est une célébration de l'engagement historique de Flor de Caña en faveur de la durabilité et sa façon de partager et de promouvoir ces valeurs avec la communauté mondiale des barmen. En plus d'être certifié neutre en carbone et équitable, son rhum est distillé à l'aide d'une énergie 100 % renouvelable, toutes les émissions de CO2 pendant la fermentation sont récupérées et recyclées et la marque plante 50 000 arbres par an depuis 2005.

