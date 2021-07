Flor de Caña et les bars vont réduire 9 tonnes de déchets alimentaires grâce à des cocktails durables

Grâce à cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du programme de développement durable plus large de Flor de Caña intitulé « Together for a Greener Future », la marque travaille main dans la main avec la communauté des barmen dans plus de 30 pays pour créer de délicieux cocktails sans déchets que les consommateurs pourront déguster pendant le mois de juillet 2021. Les cocktails durables sont préparés avec le rhum Flor de Caña, qui est neutre en carbone et certifié équitable, et avec des ingrédients provenant de restes de nourriture ou de restes de la communauté locale.

Des personnalités mondiales telles que Georgi Radev (Royaume-Uni), Remy Savage (Royaume-Uni), Patrick Pistolesi (Italie), Yeray Monforte (Espagne), Bastien Ciocca (Chine), Ashish Sharma (Kuala Lumpur) et Julio Cabrera (États-Unis) ont rejoint l'initiative du Zero Waste Month en tant qu'ambassadeurs de la durabilité. Ils travaillent aux côtés de Flor de Caña pour sensibiliser les médias sociaux à la question du gaspillage alimentaire et inciter les bars, les restaurants et les consommateurs à devenir des agents du changement et à contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire dans leur propre communauté.

L'initiative est soutenue par Food Made Good, un organisme mondial à but non lucratif qui promeut la durabilité dans le secteur de la restauration. Food Made Good a aidé les établissements participants à concevoir leurs cocktails zéro déchet et à adopter des pratiques durables significatives dans leurs activités quotidiennes. « Travailler avec un partenaire ambitieux, ouvert sur l'extérieur et créatif comme Flor de Caña est le moyen le plus efficace d'accélérer les pratiques progressistes dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, en faisant des bars et des restaurants un élément d'une solution globale de durabilité », a déclaré Simon Heppner, PDG de Food Made Good Global.

Parmi les lieux participants figurent Laki Kane, Coupette et Bar with Shapes au Royaume-Uni ; Commacero, Bad Company 1920 et Gramophone en Espagne ; Piano 35 Lounge, Il Sereno et Peck en Italie ; et Lovebird, Bovem et Divine en France, entre autres.

Le site officiel du Zero Waste Month ( www.zerowastecocktails.com ) comprend une liste des établissements participants par pays, des vidéos de barmen de renommée mondiale partageant leurs créations originales de cocktails zéro déchet, des conseils pratiques pour réduire le gaspillage alimentaire au quotidien et des informations sur la manière dont les bars et les restaurants peuvent se joindre à cette cause.

Contact : [email protected]

