Flor de Caña Rum erhält höchste Branchenauszeichnungen als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit

Die Marke erhielt den „Ethical Award" auch für Initiativen wie die kostenlose Ausbildung und Gesundheitsfürsorge für Mitarbeiter und ihre Familien seit 1913, Programme zur Förderung der Gemeinschaft durch Spenden und Unterstützung lokaler gemeinnütziger Organisationen, das Versprechen, bis 2025 in Zusammenarbeit mit One Tree Planted eine Million Bäume zu pflanzen, und die Initiative „Zero Waste Month", eine Partnerschaft mit Food Made Good und Bars auf der ganzen Welt zur Reduzierung von bis zu 9 Tonnen Lebensmittelabfällen durch nachhaltige Cocktails.

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Wert der Gründerfamilie seit der ersten Generation im Jahr 1890, mit einem ganzheitlichen Ansatz für das Wohlbefinden der Mitarbeiter, der Umwelt und der Gemeinschaft. Dieser Wert wurde von den Tausenden von Arbeitern geteilt, die Teil der 130-jährigen Geschichte von Flor de Caña sind und deren Bemühungen es der Marke ermöglicht haben, sich an der Spitze der nachhaltigen Destillation zu positionieren und den Standard für nachhaltige Praktiken zu setzen.

Flor de Caña stellt eine Reihe von Premium-Rumsorten her, die bis zu 30 Jahre lang auf natürliche Weise in Bourbonfässern reifen, ohne künstliche Zutaten oder Zuckerzusatz. Der gesamte Herstellungsprozess von Flor de Caña wird von derselben Familie in der fünften Generation weitergeführt, die die Kunst der nachhaltigen Rumherstellung beherrscht.

Informationen zu Flor de Caña-Rum

Flor de Caña ist ein nachhaltig produzierter Premium-Rum, der klimaneutral und „Fair Trade" zertifiziert ist. Er stammt aus einem Familienbetrieb aus dem Jahr 1890, wird mit 100 % erneuerbarer Energie destilliert und natürlich ohne Zucker gereift. Es wurde 2017 von der International Wine and Spirit Competition als „Best Rum Producer of the Year" ausgezeichnet. www.flordecana.com

Kontakt: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1710877/Flor_de_Cana_12_Year_Rum.jpg

SOURCE Flor de Caña Rum