Flor de Caña se consolide en tant que Rhum Officiel du Mutua Madrid Open 2026

La prestigieuse marque de rhum devient pour la troisième année consécutive le rhum officiel de cet événement sportif majeur.

MADRID, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- Flor de Caña, la marque de rhum premium certifiée Carbon Neutral et mondialement reconnue pour son engagement en matière de durabilité, se joint une fois de plus au Mutua Madrid Open en tant que Rhum Officiel, offrant des expériences uniques et des cocktails exquis aux spectateurs de cet événement de classe mondiale, l'un des plus prestigieux du circuit international.

Luis Figo con Flor de Caña en el Mutua Madrid Open

Dans ce cadre emblématique, où brillent des stars du tennis telles que Novak Djokovic, Jannik Sinner, Casper Ruud, Aryna Sabalenka, Iga Świątek et Coco Gauff, Flor de Caña sera présent dans les zones générale, VIP et Damn, présentant son portefeuille de rhums vieillis et le "Flor Ginger", le cocktail officiel de l'Open Mutua de Madrid.

En outre, Flor de Caña accueillera la légende du football Luis Figo qui, en tant qu'ami de la marque, invitera les fans à découvrir la richesse de nos rhums et à profiter du tournoi avec le style et la distinction que seule une icône de sa stature et Flor de Caña peuvent offrir.

Ce partenariat représente l'harmonie parfaite entre deux icônes mondiales qui partagent des valeurs d'excellence, de tradition et de portée internationale. Tout comme les meilleurs joueurs de tennis du monde se distinguent par leur précision et leur discipline, Flor de Caña se distingue par son processus de vieillissement naturel et son engagement en faveur de la durabilité, offrant un rhum d'une qualité exceptionnelle à ceux qui recherchent des expériences authentiques.

Avec cette participation, Flor de Caña continue de renforcer sa présence sur les scènes les plus importantes du monde, invitant les fans à vivre l'Open Mutua Madrid comme jamais auparavant : avec élégance, caractère et un style incomparable.

À propos de Flor de Caña

Flor de Caña est une marque de rhum de première qualité, certifiée Carbon Neutral et produite de manière durable, du champ à la bouteille. Issu d'un domaine familial de 1890, il est distillé à partir d'une énergie 100 % renouvelable et vieilli naturellement au pied d'un volcan en activité, sans sucre ni ingrédients artificiels. Reconnue comme un leader mondial en matière de développement durable, la marque a reçu des distinctions telles que "World's Most Sustainable Rum Brand" (États-Unis), "Ethical Award" (Royaume-Uni) et "Sustainable Spirits Producer" (France). www.flordecana.com

Relations avec la presse : [email protected]

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