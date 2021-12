Florasis lança a versão internacional de tema musical com o cantor popular Zhou Shen

Uma interpretação musical multilíngue do estilo clássico chinês de Zhou Shen

Mais colaborações para aproximar a marca do público global

Os produtos da Florasis estão disponíveis em mais de cem mercados após o lançamento de negócios globais

HANGZHOU, China, 3 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Em 2 de dezembro de 2021, a marca chinesa de cosméticos Florasis lançou a versão internacional do tema musical Florasis, interpretado pelo cantor popular Zhou Shen (Charlie Zhou) em cinco idiomas. Como celebridade endossante global da Florasis, Zhou Shen terá mais colaborações para divulgar a história da marca para o mundo.

A versão internacional é uma nova interpretação do tema musical original chinês Hua Xizi lançado no ano passado. A canção foi composta pelo aclamado letrista Vincent Fang e pelo músico Yu-peng Chen e incorpora o instrumental de Xun, um dos mais antigos instrumentos musicais chineses. Com base na melodia original, Zhou Shen mostra seus incríveis vocais em letras chinesas, ingleses, japonesas, italianas e russas, combinando diferentes idiomas em uma única canção. O videoclipe também apresenta imagens poéticas, como chuva nebulosa e passeios de barco no lago para aprimorar a experiência musical.

Desde o início de 2021, a Florasis começou a trazer seus produtos e história da marca para o mercado global. Atualmente, os produtos da Florasis estão disponíveis para compra em mais de cem países e regiões, como Estados Unidos, Japão e Sudeste Asiático. No início deste mês, a coleção Impression of Dai inspirada na cultura do povo Dai na China foi lançada no mercado global e rapidamente entusiasmou os consumidores com seu refinado produto artesanal e estética única.

Sobre a Florasis

A Florasis é uma marca de maquiagem inovadora que explora a sabedoria em rituais de beleza tradicionais, incorpora a filosofia da estética chinesa e adota tecnologias modernas no desenvolvimento de produtos cosméticos.

https://www.florasis.com

FONTE Florasis

