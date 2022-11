FLOWERS SOFTWARE OBTIENT 3,2 MILLIONS DE DOLLARS EN SEMENCES POUR PERMETTRE AUX PME D'AUTOMATISER LEUR FLUX DE TRAVAIL

La startup se concentre sur le marché de l'UE avec un financement mené par La Famiglia VC

MUNICH, 2 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Flowers Software , un système de gestion organisationnelle qui aide les PME à améliorer leurs processus, a annoncé aujourd'hui avoir levé 3,2 millions de dollars en financement de démarrage. Ce tour de financement de démarrage a été mené par La Famiglia VC avec la participation de LEA Partners , Collective Ventures et des investisseurs providentiels, notamment Ignaz Forstmeier , cofondateur de Personio, Carsten Thoma , fondateur de SAP Hybris, Fabian Silberer & Marco Reinbold , fondateurs de SevDesk, et Gonzalo Manrique .

CTO Daniel Vöckler (left) and CEO Andreas Martin (right)

Flowers Software a été créé en 2019 par Andreas Martin et Daniel Vöckler comme une toute nouvelle approche pour simplifier le monde complexe de l'organisation des entreprises numériques avec des flux de travail récurrents rapides, simples, flexibles et automatisés. Dans leurs précédentes entreprises, les fondateurs ont réalisé que ce qui tue les entreprises est un manque de supervision et d'excellence d'exécution.

« J'ai découvert deux vérités universelles sur les organisations. Tout d'abord, elles sont toutes aussi chaotiques : sans une supervision et des outils clairs, la main droite ne sait généralement pas ce que fait la main gauche. L'information existe en silos, et les processus qui devraient favoriser la transparence et la performance sont si lourds que les gens y adhèrent rarement, ce qui entraîne des erreurs et des retards massifs. En conséquence, les organisations développent des processus complexes et utilisent des outils qui ne sont pas adaptés à leurs besoins. Deuxièmement, la logique métier d'une entreprise est différente de celle de celle d'une autre entreprise, quelle que soit sa taille. De nombreuses entreprises ont du mal à faire correspondre leurs processus à la logique d'un outil logiciel donné et souhaitent plutôt une solution qui s'adapte facilement à leurs besoins », a détaillé Andreas Martin, PDG et cofondateur de Flowers Software.

L'équipe a développé Flowers Software pour aider les nombreuses PME qui ont été laissées pour compte par des technologies d'automatisation coûteuses et complexes, principalement destinées au marché des entreprises. Une fois les flux de travail définis, le logiciel guide tout le monde dans l'entreprise à travers les étapes du processus, en s'assurant que tout est correct, transparent et dans les temps.

« Nous surnommons Flowers, en plaisantant, le "sauveur d'emmerdes". À titre d'exemple, nous estimons que 30 % des petites entreprises ne s'en rendraient pas compte si elles payaient un fournisseur avec lequel elles n'ont même pas fait affaire. Nous créons une couche de processus composable entre les systèmes, les actifs et les équipes qui orchestre l'ensemble des activités d'une entreprise de A à Z, sans une seule ligne de code », a déclaré Martin.

Le modèle de la société, qui consiste à ne payer que ce que vous utilisez, a attiré des centaines de clients, dont des hôpitaux pour enfants, des banques, des start-ups, des dentistes, des entreprises de construction et des concessionnaires automobiles. Flowers a conquis son marché de croissance initial avec l'automatisation de l'approbation des factures, car sa solution flexible résout rapidement et facilement ce problème commercial typique. Cependant, une fois que les clients ont pleinement compris la flexibilité de l'outil, ils passent à l'échelle supérieure et ajoutent des flux de travail supplémentaires tels que l'intégration, les demandes de congés, les approbations de budget, les contrats, les actifs et l'inventaire.

« Flowers change la donne pour les PME en matière d'efficacité, de productivité et de rentabilité grâce à une approche différente de la création et de l'automatisation des flux de travail qui trouve un écho auprès de nombreux clients dans tous les secteurs. Avec Flowers, les entreprises disposent enfin d'un logiciel qui s'adapte à leur façon de travailler, plutôt qu'un logiciel qui oblige le client à changer. Nous sommes impressionnés par le produit et la forte traction commerciale qu'Andreas, Daniel et l'équipe ont déjà acquis et nous sommes ravis de les soutenir dans leur expansion sur de nouveaux marchés », a déclaré Judith Dada, associée commanditée de La Famiglia VC.

Grâce à ce nouveau capital, Flowers Software va se concentrer sur sa stratégie de commercialisation en Europe et sur le développement de nouveaux produits. L'entreprise recrute également pour des postes de développement de logiciels, de succès client, de ventes et de marketing.

Pour en savoir plus ou demander une démonstration, rendez-vous sur flowers-software.de et https://www.flowers-software.de/en/

À propos de Flowers Software



Fondée en 2019, Flowers Software est un système de gestion organisationnelle qui aide les entreprises à améliorer leurs processus et leur productivité. Basée à Munich, la société a levé un total de 3,8 millions de dollars de financement auprès d'investisseurs tels que La Famiglia VC , LEA Partners , Mandat Managementberatung et divers investisseurs providentiels.

À propos de La Famiglia VC



La Famiglia est un fonds européen de capital-risque de démarrage qui investit dans des entreprises technologiques B2B qui permettent ou révolutionnent de grandes industries. Son portefeuille comprend des entreprises telles que la plateforme de paie Deel , la plateforme de gestion des RH Personio et le transitaire numérique Forto . Plus qu'un fonds de capital-risque ordinaire, La Famiglia sert de plateforme d'accès de confiance, créant des relations uniques et mutuellement bénéfiques entre l'ancien et le nouveau monde, permettant un réel effet de levier différencié sur le capital.

CONTACT :

Andreas Martin

+49 (0) 89-215536621

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1935017/Flowers_Software.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1911426/Flowers_Software_Logo.jpg

SOURCE Flowers Software GmbH