Flowhaven abre escritório em Londres e anuncia avanços para 2020

LONDRES, 3 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A principal plataforma de tecnologia de gerenciamento de relacionamento de licenciamento, Flowhaven, anunciou um novo escritório em Londres e a expansão de sua lista de clientes no Reino Unido. O novo escritório aproxima a Flowhaven dos seus clientes na região e é a mais recente conquista de um ano de rápido crescimento da empresa.

Trabalhando com o Salesforce, o CRM número 1 do mundo, a Flowhaven fornece uma solução centralizada e ponta a ponta que ajuda as empresas a gerenciar e escalar seus programas de licenciamento de marcas.

Em janeiro, a Flowhaven expandiu-se para além da sua sede em Helsinque com um escritório em Los Angeles. A medida consolidou o status da empresa como participante fundamental na evolução digital do setor de licenciamento. O novo escritório de Londres será liderado por Jeremy Robinson, chefe de vendas da EMEA, e sua forte equipe.

"O Reino Unido é o maior mercado de licenciamento da Europa. O país abriga os escritórios internacionais da maioria das marcas norte-americanas e possui um grande número de marcas nacionais que continuam a crescer e a ter um desempenho muito bom", diz Kalle Törmä, CEO e fundador.

"O crescimento contínuo que estamos vendo em nossa base de clientes fez da decisão de abrir um escritório independente no Reino Unido uma escolha fácil", diz Jeremy Robinson. "A partir daí, estou bem posicionado para poder trabalhar com a equipe e os clientes do Reino Unido, além de fazer contatos e viajar com colegas e possíveis clientes em outros locais. O ritmo acelerado de desenvolvimento que estamos vendo em nossa base de clientes e recursos do sistema é uma combinação fantástica e estou muito animado com as discussões que estamos tendo e com o desenvolvimento futuro contínuo da Flowhaven".

O acordo recente com a Games Workshop Group PLC se une a um número crescente de clientes no Reino Unido, incluindo Full Colour Black, cujo portfólio inclui Banksy street art; Lisle Licensing, que representa Tetris, Masha and the Bear, 44 Cats; Licensing Link Europe cujos clientes incluem Build-A-Bear Workshop, o Museu Van Gogh, bem como a Pantone e vários outros.

No final do ano passado, a Flowhaven fechou uma rodada de financiamento de US$ 5,2 milhões (4,75 milhões de euros). Global Founders Capital liderou a rodada de investimentos com a participação de investidores existentes, incluindo Icebreaker.vc. Após a rodada, a Flowhaven entrou em um portfólio de investimentos que inclui Facebook, Slack, Trivago, Canva, Eventbrite e muito mais. A empresa também ultrapassou os 30 membros de equipe em seus locais permanentes e via satélite, triplicando de tamanho entre um ano e outro.

