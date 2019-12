Flowhaven e Global Founders Capital levantam $5,2M para modernizar gestão de relacionamentos de licenciamento de marcas

"O licenciamento de marcas é um setor em franco crescimento e onde há grandes oportunidades para avanços impulsionados pela tecnologia. A Flowhaven traz isso, sendo uma empresa apaixonada, com profundo conhecimento do setor e voltada para o cliente. Estamos entusiasmados com a chegada da Flowhaven na família da Global Founders Capital e estamos ansiosos por nossas parcerias na jornada adiante para construir uma empresa que definirá toda uma categoria", disse Philippe Klintefelt Collet, sócio da Global Founders Capital.

A Icebreaker.vc é uma empresa de VC voltada para empresa baseadas em softwares nos mercados nórdico e báltico. A Icebreaker.vc e a Flowhaven trabalham juntas desde 2018 com enfoque no crescimento internacional e aceleração de vendas e marketing.

"A Flowhaven é um dos melhores exemplos do nosso foco de investimentos, tendo profundo conhecimento do setor e uma solução baseada em software para um crescente problema mundial. Estamos orgulhos por podermos manter nosso apoio à equipe com esta rodada de investimentos e damos as boas-vindas à Global Founders Capital. Estamos muito ansiosos pela aceleração futura dos negócios internacionais da Flowhaven", comentou Aleksi Partanen, sócio da Icebreaker.vc.

O financiamento pretende que a Flowhaven avance ainda mais em sua missão de modernizar o setor de licenciamento de marcas, ampliando suas vendas e iniciativas de marketing em todo o mundo, contribuindo, assim com seu desenvolvimento de produtos e contratações importantes.

"Para alcançar o sucesso em longo prazo, queríamos envolver investidores brilhantes que tivessem experiência anterior com aceleração de empresas e manutenção do crescimento. Estamos empolgados em manter a parceria com a Icebreaker.vc e embarcar em uma jornada de benefícios mútuos com a Global Founders Capital", declarou Kalle Törmä, CEO e fundador da Flowhaven.

Esta rodada de investimentos dá continuação a um ano de crescimento extraordinário, em que a Flowhaven ampliou sua carteira de clientes, expandiu para os EUA e para o Reino Unido e triplicou sua fatia de mercado em todo o mundo. Em 2019, a empresa firmou parcerias com empresas globais, entre elas Globosat, Gruner+Jahr, Crunchyroll e outras.

Fundada em2016 por Törmä, a Flowhaven é uma plataforma tecnológica de ponta que ajuda os profissionais de licenciamento de marcas a otimizar seus fluxos de trabalho e elevar suas receitas.

Contato:

Kalle Törmä

kalle.torma@flowhaven.com

+1 888-720-0935

Flowhaven.com

Imagem - https://mma.prnewswire.com/media/1041429/Flowhaven_Co_founders.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1041430/FLOWHAVEN_Logo.jpg

FONTE Flowhaven

Related Links

http://www.flowhaven.com



SOURCE Flowhaven