Flowmon: die nächste Generation ihres Anomalie-Erkennungssystems kommt auf den Markt, das zur Rationalisierung der Netzwerkerkennung und Reaktion auf Cyber-Bedrohungen entwickelt wurde

Sicherheit ist ein Schlüsselfaktor für den Unternehmensbetrieb und hat daher für die IT-Manager von heute höchste Priorität. Allerdings zeichnet sich aufgrund von Remote Enablement und Technologieverschiebungen hin zu mobiler Technik, Cloudlösungen und dem Internet der Dinge ein neuer Trend ab, der traditionelle Sicherheitstools in Frage stellt und neue Verwundbarkeiten erzeugt. Dies stellt die Sicherheitsbeauftragten vor die Herausforderung, Unternehmenswerte angemessen zu schützen. Flowmon ADS 11 hat nun den toten Winkel vollständig eliminiert, geliefert wird Aktionsfähige Sichtbarkeit so dass die Cybersicherheit mit den sich ständig ändernden Geschäftsanforderungen in Einklang gebracht werden kann.