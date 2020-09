Flowmon et Paessler établissent une relation symbiotique entre l'infrastructure IT, la performance et la surveillance de la sécurité

BRNO, République tchèque, 8 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Flowmon Networks (en anglais) , une entreprise d'intelligence réseau, a annoncé aujourd'hui une alliance avec Paessler AG , spécialiste de la surveillance informatique. Cette solution intégrée combine une vaste surveillance de l'infrastructure IT avec une analyse avancée de la performance et de la sécurité, afin d'assurer la santé et la sécurité des environnements numériques.

Pour gérer l'environnement informatique toujours changeant d'aujourd'hui, il faut avoir la certitude que tous les éléments de l'infrastructure sont fiables, protégés et fonctionnent correctement. L'amélioration de la symbiose entre la surveillance de l'infrastructure IT et les technologies avancées de sécurité des réseaux (en anglais) n'est qu'une étape naturelle dans la poursuite de cet objectif. La solution intégrée PRTG de Flowmon et Peassler réunit l'excellence des deux mondes.

« Nous sommes ravis de collaborer avec un leader de la surveillance de l'infrastructure IT comme Paessler. Il existe plusieurs points de synergie entre nos solutions et ceux-ci présentent des avantages certains à tous ceux qui souhaitent que leur environnement numérique soit plus transparent, plus fiable et plus sûr », déclare Pavel Minarik, directeur de la technologie de Flowmon Networks.

Le produit PRTG Network Monitor de Paessler surveille l'infrastructure IT, sa disponibilité, sa performance et ses applications, ainsi que les services cloud et les environnements virtuels. Combinant des méthodes et protocoles de surveillance classiques avec une API puissante, il est devenu une des solutions les plus largement adoptées pour la surveillance globale de l'infrastructure IT.

« L'intégration de Flowmon à PRTG fournit aux utilisateurs une nouvelle source d'informations provenant de ces deux solutions. En combinant une surveillance globale avec des analyses approfondies, il est encore plus facile pour nos clients d'assurer le fonctionnement et la sécurité de leur infrastructure IT, explique Steven Feurer, directeur technologique de Paessler. Nous avons trouvé un partenaire qui convient parfaitement à Paessler, tant d'un point de vue commercial que technique. »

L'intégration de Flowmon injectera des données télémétriques sur les réseaux (en anglais) à PRTG, dotant la solution d'une analyse propulsée par l'IA ainsi que des fonctionnalités de sécurité avancées. Le tableau de bord de PRTG affichera les problèmes de performance et de sécurité détectés par Flowmon en les regroupant selon la gravité, ce qui permet à l'utilisateur de réagir rapidement. De plus, PRTG signale les incidents inhabituels aux utilisateurs, qui peuvent directement basculer vers Flowmon pour analyser la cause principale de l'incident.

L'intégration de Flowmon à PRTG présente les avantages suivants aux spécialistes de l'informatique :

Surveillance complète : Ensemble, la surveillance globale de l'infrastructure IT et l'analyse approfondie des flux assurent un maximum de transparence.

Plus de sécurité : Détectez les comportements inhabituels, les indicateurs de risques, les menaces internes et les attaques DDoS (attaques par déni de service distribuées), surveillez les pare-feu, les scanners de virus et les sauvegardes.

Surveillance haute disponibilité : Grâce à la fonction de basculement de PRTG, vous pouvez surveiller Flowmon en garantissant la disponibilité de la surveillance.

L'intelligence réseau de Flowmon regroupe des fonctions de NetOps et de SecOps au sein d'une solution polyvalente. Celle-ci fournit des informations concrètes en analysant automatiquement le trafic réseau et en détectant les menaces avancées. Cela évite à l'utilisateur de devoir filtrer les informations impertinentes. Cette solution permet aux professionnels de l'IT de rapidement détecter les intrusions et les problèmes de performance, de comprendre leur contexte, leur incidence, leur ampleur et leur cause principale et d'y réagir à temps.

