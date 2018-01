Flowmon rejoint le programme d’alliance technologique de F5 Networks afin de bénéficier de la protection automatisée contre les attaques DDoS

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/590352/Flowmon_Networks_Logo.jpg )



Les dernières intrusions, telles que l'utilisation par le réseau zombie (botnet) Mirai des vulnérabilités de l'Internet des objets (IoT) témoignent de l'entrée des attaques DDoS dans une nouvelle phase. Pour les assaillants, l'IoT constitue un nouveau vecteur d'extorsions de déni de service lucratives d'une ampleur sans précédent. En parallèle, les organisations doivent continuer de se défendre contre les méthodes d'attaque plus anciennes, telles que le déni de service par saturation (flooding).

Flowmon et F5 Networks® se sont associés pour aider les fournisseurs de services à lutter contre les attaques DDoS multi-vecteurs et à protéger les activités de leurs clients. La solution répond également aux besoins des entreprises devant garantir la disponibilité de leurs applications.

« Notre solution commune allie les capacités de détection DDoS de Flowmon aux facultés d'atténuation exceptionnelles de la plate-forme BIG-IP® de F5. Un tel niveau d'automatisation n'a jusqu'à présent jamais été atteint. La solution garantit une résolution rapide tout en libérant l'administrateur des tâches manuelles. », déclare Petr Springl, directeur des produits et des alliances chez Flowmon Networks. « Dans le même temps, l'administrateur contrôle l'ensemble du processus d'atténuation. »

La solution repose sur l'intégration entre le DDoS Defender de Flowmon et le BIG-IP Advanced Firewall Manager™ (BIG-IP AFM) de F5. Flowmon étudie et observe le trafic réseau afin de détecter les violations et les anomalies. Lorsqu'une attaque DDoS est repérée, Flowmon en repère les caractéristiques, détourne le trafic vers le BIG-IP AFM et déclenche la configuration du BIG-IP AFM. Le BIG-IP AFM de F5 peut ainsi automatiquement initier une solution d'atténuation appropriée. Une fois l'attaque terminée, Flowmon est informé par le BIG-IP AFM, revient au mode de routage normal et nettoie la configuration du BIG-IP AFM.

« Grâce à des services de renseignement sur les menaces profondes et des options d'atténuation flexibles, le BIG-IP AFM protège contre les attaques DDoS à toutes les niveaux du réseau en les bloquant avant qu'elles ne causent des dommages réels. En clair, le BIG-IP AFM de F5 évolue pour stopper les attaques DDoS de haute capacité pouvant surcharger les applications, les systèmes de détection et de prévention des intrusions, les pare-feux et même les réseaux », explique Frank Strobel, directeur du développement des affaires et des partenariats en matière de sécurité chez F5 Networks.

Flowmon Networks développe des produits de surveillance des performances réseau et de sécurité réseau utilisant des informations provenant du flux du trafic.

F5 (nasdaq: ffiv) rend les applications plus rapides, plus intelligentes et plus sûres pour les plus grandes entreprises, les fournisseurs de services, les gouvernements et les marques grand public. F5 fournit des solutions de stockage dans le nuage et de sécurité qui permettent aux entreprises d'adopter l'infrastructure d'applications de leur choix sans sacrifier ni la rapidité, ni le contrôle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur f5.com. Vous pouvez également suivre @f5networks sur Twitter ou consulter nos pages LinkedIn et Facebook pour en savoir plus sur F5, ses partenaires et ses technologies.

F5 est une marque de commerce ou une marque de service de F5 Networks, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et d'entreprises cités dans le présent document peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

