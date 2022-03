FLS Group, Experte für Lieferketten, schickt die Visitenkarte des CEO an den Rand des Weltraums

CHONBURI, Thailand, 17. März 2022 /PRNewswire/ -- Am 15. Dezember 2021 bereitete die FLS Group ihre neue Markenidentität mit einer epischen, einmaligen Lieferung vor. Als Supply-Chain-Experten, die den gesamten Globus mit nahtlosen Logistiklösungen abdecken, hat FLS die Visitenkarte seines CEO hoch über der Erde - am Rand zum Weltraum - platziert. Die Karte, die als erster Stunt dieser Art gilt, wurde vom Flughafen Bad Pyrmont in Deutschland gestartet und legte insgesamt 128,68 Kilometer zurück, wobei sie eine maximale Höhe von 124.356 Fuß erreichte. Am höchsten Punkt der Reise drehte sich die Karte und enthüllte das neue Logo und den Slogan des Unternehmens: „Tailor-Made Global Solutions".