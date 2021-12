Flutterwave fait de Wizkid l'ambassadeur international de la marque pour le lancement de Send, sa nouvelle solution de transfert de fonds

En s'associant à Wizkid, Send vise à atteindre la diaspora africaine mondiale pour la sensibiliser au service d'envoi d'argent abordable et transparent qui leur est proposé par l'infrastructure de Flutterwave.

En 2020, environ 40 milliards de dollars ont été envoyés par les canaux officiels vers divers pays d'Afrique subsaharienne, le Nigéria représentant une part importante du total des envois de fonds. Le FMI indique que les envois de fonds envoyés en ASS par des canaux informels, soit 45 à 65 % des flux formels, sont nettement plus élevés que dans d'autres régions.

Commentant le partenariat, Olugbenga « GB » Agboola, fondateur et PDG de Flutterwave, a déclaré : « L'histoire de Wizkid est celle du travail acharné, de la résilience et de l'excellence. La façon dont il représente constamment l'Afrique sur la scène du divertissement international est quelque chose que nous aimons. En tant que société technologique africaine de premier plan, nos valeurs s'alignent et nous sommes ravis qu'il nous rejoigne pour favoriser l'adoption de Send.

Flutterwave et Wizkid partagent la conviction commune de présenter le meilleur de l'Afrique au monde. Send par Flutterwave est la meilleure solution de transfert de fonds du marché en termes de couverture, de coût des transactions et de vitesse. Send est le fruit de plus de cinq années d'apprentissage, d'établissement de relations, de recherche et de développement dans le domaine des paiements transfrontaliers. Il s'agit également d'une solution véritablement africaine, conçue en Afrique par des Africains et pour le monde entier ».

GB a poursuivi « Nous voulons créer des opportunités pour les Africains partout via Send. Notre vision de créer des possibilités infinies en Afrique nous tient à cœur et nous sommes ravis de travailler avec Wizkid pour atteindre ces objectifs ».

L'ambassadeur international de Flutterwave, Ayodeji Balogun, Wizkid, a commenté : « Je suis ravi de travailler avec Flutterwave pour faire entrer plus d'Africains dans l'économie numérique grâce à Send. Nous construisons une technologie extraordinaire en Afrique et nous sommes si fiers du travail que chaque entreprise technologique accomplit pour façonner positivement notre continent en vue de sa croissance future.

Mon équipe et moi envoyons chaque jour beaucoup d'argent par-delà les frontières. Utiliser une solution développée par des Africains pour nos besoins quotidiens en matière de paiements est un motif de fierté et d'efficacité. Ainsi, lorsque Flutterwave nous a contactés, il a été facile de dire oui.

Pour quelqu'un comme moi qui est toujours en déplacement, Send m'offre la possibilité de rester en contact avec mes responsabilités dans toute l'Afrique. Peu importe que je sois au Royaume-Uni et que je veuille faire un paiement en Afrique du Sud, au Ghana, au Kenya ou au Nigeria, tout ce que je dois faire, c'est l'envoyer via Send ».

Flutterwave est une société de technologie de paiement qui aide les entreprises du monde entier à développer leurs activités en Afrique et dans d'autres marchés émergents, grâce à une plateforme qui permet des transactions transfrontalières via une API unique. À ce jour, Flutterwave a traité plus de 140 millions de transactions pour une valeur de plus de 9 milliards de dollars US et dessert plus de 300 000 entreprises, dont des clients comme Uber, Flywire, Booking.com, etc. L'avantage clé de la société est le traitement des paiements internationaux dans 150 devises et de multiples modes de paiement, y compris les cartes locales et internationales, les portefeuilles mobiles, les transferts bancaires, Barter par Flutterwave, etc.Flutterwave dispose d'une infrastructure dans plus de 34 pays africains, dont le Nigeria, l'Ouganda, le Kenya et l'Afrique du Sud. Pour en savoir plus sur le parcours de Flutterwave, rendez-vous sur le site : www.flutterwave.com .

Send est un service de paiement transfrontalier rapide, fiable et sécurisé qui permet à ses utilisateurs d'envoyer de l'argent vers des comptes bancaires locaux, des collectes de fonds et des portefeuilles mobiles, quel que soit leur emplacement géographique à l'aide d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur. Send permet à ses utilisateurs d'envoyer de l'argent à la famille et aux amis à travers le monde grâce à une variété d'options de paiement telles que les cartes, Paypal, l'argent mobile, Barter etc. Send est disponible dans plus de 34 pays et nécessite un numéro de téléphone, une identification nationale et une adresse e-mail pour s'inscrire. Consultez https://send.flutterwave.com/ pour en savoir plus.

Ayodeji Ibrahim Balogun (alias Wizkid), auteur-compositeur-interprète récompensé par un Grammy Award, a commencé sa carrière musicale à l'âge de 11 ans à Lagos, au Nigeria. Son premier disque, Lil Prinz, a été enregistré en 2001 en collaboration avec Glorious Five, un groupe composé de Balogun et de ses amis de l'église. En 2006, il a commencé à se consacrer à la musique à plein temps, collaborant d'abord avec divers groupes pop nigérians, dont OJB Jezreel, Naeto C et Banky W. En 2011, il était prêt à enregistrer son premier album en studio en tant qu'artiste solo : Superstar a été lancé via Empire Mates Entertainment et a été acclamé par la critique et le public dans toute l'Afrique, le propulsant au rang de star dans son pays d'origine. Après de multiples retards et désaccords de label, Balogun a sorti son deuxième album intitulé Ayo en 2014. Ce second album studio a fait l'objet d'une multitude d'apparitions, dont un spot de Femi Kuti. Il contenait également le titre « Ojuelegba », qui a fait une percée mondiale pour Balogun. Non seulement le single a cimenté son statut de l'un des plus grands groupes pop du Nigeria, mais il a également été repris et remixé par Drake et Skepta, propulsant Wizkid sous les projecteurs internationaux. En retour, Wizkid est apparu sur le single à succès « One Dance » de Drake en 2016. En mars 2017, il a été annoncé que Wizkid avait signé un contrat majeur avec RCA et Sony International, qui a publié son troisième LP, Sounds From the Other Side, plus tard cette année-là. Quelques singles sont sortis avant l'album, notamment « Daddy Yo », « Sweet Love » et « Come Closer », et ont rencontré un grand succès ; ce dernier est certifié or aux États-Unis et au Royaume-Uni. Après son impressionnante campagne internationale, Wizkid a recentré son énergie sur son label Starboy en Afrique. De la publication de disques viraux comme « Soco » avec ses actes affiliés à l'obtention de partenariats avec des marques telles que Puma, Wizkid s'est imposé comme un pionnier du divertissement africain. En hommage à sa ville natale, Wizkid a publié son quatrième long projet intitulé Made in Lagos en 2020 avec des apparitions de Burna Boy, Skepta, Damian Marley, H.E.R, Ella Mai, et plus encore. L'album est l'album nigérian le mieux classé de tous les temps au Billboard 200, et l'album nigérian le plus longtemps classé du siècle au Billboard World Albums chart. Le single « Essence » est devenu la première chanson nigériane à figurer dans le Billboard Hot 100 et à atteindre la première place sur les radios urbaines américaines. Made in Lagos, ainsi que son featuring avec Beyonce, récompensé par un Grammy Award, et ses cinq concerts à guichets fermés à l'o2 Arena, prouvent que le mouvement Wizkid a un impact mondial durable.

