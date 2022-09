Flutterwave permet aux entreprises du Nigeria de collecter des eNaira

LAGOS, Nigeria, 15 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Flutterwave, la principale société de technologie de paiement d'Afrique, a annoncé aujourd'hui que les commerçants peuvent désormais accepter les paiements en eNaira de leurs clients sur leur plateforme. Ceci s'ajoute aux autres méthodes de paiement existantes sur Flutterwave, notamment les cartes, les virements bancaires, Barter by Flutterwave, etc.

eNaira est une monnaie numérique émise et réglementée par la Banque centrale du Nigeria en tant que moyen d'échange et réserve de valeur. Elle a été lancée le 25 octobre 2021 et est disponible pour les utilisateurs avec ou sans compte bancaire, car il leur suffit de s'inscrire et d'accéder au portefeuille via l'application mobile eNaira. Pour effectuer des transactions sur Flutterwave, les utilisateurs peuvent soit scanner des codes QR, soit générer des jetons à usage unique en utilisant l'application.

Flutterwave fournit la technologie, l'infrastructure et les services permettant aux entreprises mondiales, aux fournisseurs de services de paiement et aux banques panafricaines d'accepter et de traiter les paiements sur n'importe quel canal (Web, mobile, ATM et POS). La société opère actuellement en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et sur d'autres marchés émergents en fournissant une suite d'outils de paiement qui permettent à plus d'un million d'entreprises d'accepter les paiements de leurs clients partout dans le monde dans plus de 150 devises, y compris le Naira et l'eNaira.

Les commerçants de Flutterwave peuvent activer l'option de paiement eNaira sur leur tableau de bord pour l'usage de leurs clients.

Olugbenga GB Agboola, fondateur et PDG de Flutterwave, a déclaré :

« Avec notre nouvelle adoption de l'eNaira comme méthode de paiement sur Flutterwave, nous permettons aux commerçants et à leurs clients d'utiliser diverses méthodes de paiement afin de garantir que chacun ait accès à des solutions de paiement qui lui conviennent. Flutterwave continuera à s'efforcer d'être à l'avant-garde de l'innovation à mesure que nous développons et mettons en œuvre de nouvelles solutions pour faciliter les paiements mondiaux pour nos clients. »

Azeez Oluwafemi, vice-président senior, Products and Design, a déclaré : « Nous sommes la solution de paiement qui s'efforce de permettre aux particuliers et aux entreprises ayant des besoins et des exigences de paiement variés de faire des affaires, facilement. La fonctionnalité eNaira est importante pour les commerçants et les clients car elle offre une méthode de paiement alternative que de nombreux utilisateurs trouvent transparente. Il s'agit d'une mise à jour clé de Flutterwave et nous continuons à rechercher des opportunités comme celle-ci pour améliorer notre offre à notre gamme de clients. »

La société a annoncé précédemment l'obtention de sa licence de commutation et de traitement auprès de la Banque centrale du Nigeria (CBN) pour offrir à ses clients des services de commutation de transactions et de traitement de cartes. D'autres services incluent des services bancaires d'agence et des services de passerelle de paiement.

Flutterwave est une entreprise agricaine leader entechnologie de paiement qui permet aux entreprises du monde entier d'étendre leurs activités en Afrique et dans d'autres marchés émergents grâce à une plateforme qui permet les transactions transfrontalières via une seule API. À ce jour, Flutterwave a traité plus de 200 millions de transactions pour une valeur de plus de 16 milliards de dollars US et dessert plus de 1 000 000 entreprises, dont des clients comme Uber, Flywire, Booking.com, etc. L'avantage clé de la société est le traitement des paiements internationaux dans 150 devises et de multiples modes de paiement, y compris les cartes locales et internationales, les portefeuilles mobiles, les transferts bancaires, Barter par Flutterwave, etc.Flutterwave dispose d'une infrastructure dans plus de 34 pays africains, dont le Nigeria, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, etc. Pour plus d'informations sur le parcours de Flutterwave, veuillez consulter le site : www.flutterwave.com

