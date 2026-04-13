Flying Tiger KJ lance un séchoir rotatif à infrarouge : une avancée majeure dans la cristallisation et le séchage à haut rendement du PET

NOUVEAU TAIPEI, 13 avril 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les industries mondiales du plastique et du recyclage font face à une pression croissante pour améliorer l'efficacité de la production tout en réduisant la consommation d'énergie, la technologie de séchage est devenue un facteur critique de la performance du traitement du PET. L'élimination inégale de l'humidité, la consommation excessive d'énergie et l'instabilité de la qualité des matériaux restent des problèmes courants dans les systèmes traditionnels de séchage à l'air chaud.

Pour répondre à ces problèmes, Flying Tiger KJ présente son sécheur rotatif à infrarouge (IRD), qui offre des avantages mesurables par rapport aux sécheurs conventionnels dans six domaines de performance clés.

Un traitement plus rapide : l'IRD réalise la cristallisation et le séchage simultanés en seulement 10 à 20 minutes, contre 4 à 6 heures pour les sécheurs à air chaud traditionnels, soit une réduction de plus de 90 % du temps de traitement.

Une consommation d'énergie réduite : en appliquant l'énergie infrarouge directement sur les surfaces des matériaux, l'IRD réduit la consommation d'énergie de 20 à 50 % par rapport aux systèmes de séchage par déshumidification conventionnels.

Un contrôle précis de l'humidité : après le traitement par l'IRD, l'humidité tombe à 100-500 PPM. Associé à un déshumidificateur supplémentaire pendant 1 à 1,5 heure, il descend encore en dessous de 50 PPM - un résultat que les systèmes traditionnels mettent plus de 6 heures à obtenir.

Aucun risque de surchauffe : trois à quatre zones de chauffage contrôlées indépendamment, chacune équipée de capteurs infrarouges PID, permettent aux opérateurs de définir des températures précises pour chaque étape, éliminant ainsi le risque de dégradation du matériau.

Une cristallisation uniforme : la structure interne en hélice garantit que chaque particule reçoit une exposition infrarouge complète et uniforme. Contrairement aux systèmes à air chaud qui chauffent de l'extérieur vers l'intérieur, l'infrarouge pénètre simultanément dans chaque particule, ce qui permet à l'humidité interne de s'évaporer rapidement et d'être évacuée efficacement.

Amélioration de la valeur IV : d'après les tests ASTM D4603, les matériaux traités par l'IRD puis séchés pendant 1 à 1,5 heure présentent une augmentation de 5 % de la viscosité intrinsèque (valeur IV), ce qui améliore les performances de traitement en aval.

L'IRD a fait ses preuves dans le domaine du recyclage des plastiques, des fibres synthétiques, de l'extrusion de feuilles et de films PET et du compoundage de matériaux. Sa conception adaptable s'intègre parfaitement aux lignes de production existantes, avec un changement de matériel plus rapide et des coûts de maintenance plus faibles par rapport aux systèmes traditionnels, ce qui minimise les perturbations opérationnelles et le coût total de possession.

Flying Tiger KJ, qui possède une grande expertise des systèmes de séchage industriel, accompagne ses clients depuis l'évaluation des processus jusqu'à la mise en œuvre complète. Pour plus d'informations, visitez le site officiel de Flying Tiger KJ.