FlyView o leva para voar sobre Paris em uma atração exclusiva de realidade virtual

PARIS, 29 de março de 2018 /PRNewswire/ -- A FlyView irá inaugurar uma atração exclusiva de realidade virtual, onde os visitantes podem visitar Paris do céu com um propulsor a jato (jetpack), com vistas em 360° de monumentos e cenários na vida real – sem nenhuma computação gráfica!

Esta atração permanente torna possível voar sobre a mais linda cidade do mundo, a realização de um sonho para milhões de pessoas.

Partida de uma área de lançamento de 1.000 metros quadrados (mais de 11.000 pés quadrados) na Place de l'Opéra no centro de Paris

Os visitantes entram na FlyView a partir da Place de l'Opéra e encontram um lobby que faz lembrar um terminal de aeroporto com balcões de check-in, comissários de bordo e telas anunciando os próximos voos.

A área de lançamento tem 50 jetpacks, fazendo dela uma das maiores instalações de realidade virtual de todo o mundo.

Depois de colocar seu jetpack (montado em atuadores) e equipado com um capacete de realidade virtual (HTC Vive), o visitante se vê levantando voo e se elevando acima dos telhados de Paris. As sensações de voo são mais reais do que a própria vida. Uma proeza tecnológica sem precedentes!

Veja Paris como nunca foi vista antes com esta experiência emocionante e inesquecível

O itinerário explora os principais monumentos de Paris de uma forma totalmente exclusiva. Serão 13 minutos muito emocionantes! Enquanto todos fazem o mesmo itinerário, cada pessoa verá coisas diferentes por causa da vista imersiva de 360°.

O aparelho sofisticado sincroniza a plataforma com os movimentos do jetpack – de levantar voo, voar para frente, parar para vistas panorâmicas, voar para os lados e abaixar perto de um monumento – para criar uma experiência imersiva sobre Paris com sensações de voo ultra-realísticas, que tanto as crianças quanto os adultos irão adorar.

A experiência é de tirar o fôlego. As vistas de Paris são magníficas. A experiência de voo é espetacular.

"A FlyView é meu sonho de infância de voar e ver o mundo de cima que se torna realidade. Espero compartilhar esta experiência incrível com tantas pessoas quanto for possível. Esta experiência reúne poesia e inovação para criar mais uma atividade cultural de alta qualidade em Paris. Quero oferecer aos parisienses e aos visitantes de Paris uma aventura emocionante que é tanto acessível quanto inesquecível", disse Arnaud Houette, fundador da FlyView.

Detalhes práticos

A inauguração está programada para 31 de março de 2018

Aberto todos os dias da semana – horários e reservas no endereço http://www.flyview360.com

Ingresso único: € 15

Para visitantes com no mínimo 1.22 m de altura (cerca de 8 anos de idade)

Acessível para visitantes com mobilidade reduzida

30 Rue du 4 Septembre - Place de l'Opéra - 75002 Paris – Estação Opéra do metrô

