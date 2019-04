Foco do 12º Fórum Econômico de Astana no Cazaquistão: 'Inspirando o crescimento: pessoas, cidades e economias'

NUR-SULTAN, Cazaquistão, 23 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A agenda do 12º Fórum Econômico de Astana (XII Astana Economic Forum - AEF) inclui discussões sobre problemas importantes, o desenvolvimento de novas indústrias e tecnologias e os desafios globais enfrentados pelo Cazaquistão e outros países.

"Inspirando o crescimento: pessoas, cidades e economias" consiste no principal tema do fórum. Participantes discutirão novas formas de crescimento sustentável, o desenvolvimento do capital humano e o fortalecimento da capacidade em cidades como centros de inovação e conhecimento internacional. Os eventos do AEF são tradicionalmente realizados no formato de sessões de painéis, mesas redondas, conferências e diálogos empresariais. Estão previstas 50 sessões no fórum.

A mais importante dessas sessões será a terceira mesa redonda sobre o investimento global do Cazaquistão (Kazakhstan Global Investment Roundtable) presidida por Askar Mamin, o primeiro- ministro do Cazaquistão; a conferência internacional em homenagem ao 100o aniversário da Organização Internacional do Trabalho (International Labor Organization - ILO) com o propósito de estudar e discutir o relatório da comissão global sobre o futuro do trabalho; uma reunião interina sobre a preparação da 12ª conferência ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC) em 2020; o primeiro fórum do Cazaquistão sobre as metas do desenvolvimento sustentável, sob os auspícios da ONU; uma sessão estratégica com a participação da elite intelectual mundial e do governo do Cazaquistão, sob os auspícios do G-Global International Secretariat; uma mesa redonda de ministros das finanças e presidentes de bancos centrais dos países da região de Cáucaso e da Ásia Central, estados-membros da União Econômica Euroasiática e Mongólia.

O Fórum Econômico de Astana (AEF) 2019, que será realizado no EXPO Congress Center (Centro de Congressos EXPO) e Hilton Astana, contará com a presença de 3.000 participantes, sendo que a metade deles consiste de delegados vindos de 100 países. Entre os convidados internacionais, cuja participação já está confirmada, estão Paul Romer, Prêmio Nobel de Economia de 2018 e economista-chefe do Banco Mundial (2016-18); Christine Lagarde, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional; Stanley Fisher, vice-presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos (2014-17); Rae Kwon Chung, ganhador do Prêmio Novel da Paz em 2007, e professor honorário da Universidade Estadual de Incheon, na Coreia do Sul; Risto Siilasmaa, presidente do conselho de administração da Nokia e fundador da F-Secure Corporation; German Gref, presidente e também presidente do conselho de administração do Sberbank of Russia; Armida Alisjahbana, secretária-executiva das Nações Unidas e secretária-executiva da Comissão Econômica e Social para a Ásia-Pacífico (ESCAP).

A participação de políticos e especialistas renomados na edição desse ano do AEF não é apenas um indicador do interesse crescente no evento, mas também da prontidão para o diálogo aberto e cooperação mútua. Cerca de 200 palestrantes se apresentarão no fórum durante os dois dias.

A inscrição para os participantes e o credenciamento para os representantes da mídia estão à disposição no website do fórum: http://astanaeconomicforum.org.

