Foi lançado o "Vale do Silício dos Laticínios"

Com o objetivo de construir um "Vale do Silício dos Laticínios", a Yili pretende criar uma região que servirá como um centro global para os setores de laticínios e saúde.

O Parque Industrial Global de Fabricação Inteligente aplica equipamentos inteligentes de primeira linha e aproveita ao máximo as tecnologias mais avançadas, como a Internet das Coisas e a inteligência artificial.

As bases de produção de referência para leite líquido, fórmula infantil e queijo do parque representam a maior de seu tipo, a tecnologia mais avançada e o mais alto nível de automação e digitalização do mundo. O vale também abriga seis plataformas nacionais, incluindo o Centro Nacional de Inovação Tecnológica para Laticínios e o Centro Nacional de Metrologia e Centro de Testes de Laticínios.

Trazendo prosperidade para o setor e para a região

Explorando o desenvolvimento de clusters industriais de laticínios, o programa deve impulsionar o crescimento econômico regional e acelerar o crescimento dos setores globais de saúde.

Com um investimento total de RMB 5 bilhões, a base de produção de leite líquido ocupa uma área de cerca de 950 mu (equivalente ao campo de futebol de 89 estádios da Copa do Mundo da FIFA) e emprega equipamentos digitais de ponta que podem garantir processos de produção não tripulados, transparentes, eficientes e rastreáveis. A base pode processar 6.500 toneladas de leite fresco por dia, o que pode atender à demanda diária de uma megacidade.

A base de produção de leite em pó, com um investimento de RMB 3 bilhões, tem uma capacidade de produção anual de 60 mil toneladas, que pode alimentar 1,28 milhão de bebês por ano. Como a maior base de produção de leite em pó para bebês do mundo, com o mais alto nível de digitalização, a base de produção lidera o setor ao introduzir o Sistema Inteligente de Gerenciamento de Edifícios (IBMS) e o Sistema de Gerenciamento e Controle de Instalações (FMCS) e aplica diversas tecnologias interativas de ponta.

A Pastagem Inteligente Ecológica de Chilechuan, uma fazenda de apoio para o vale, ocupa uma área de 11.250 mu e recebeu um investimento total de RMB 700 milhões. Equipada com sistemas de alto nível de gerenciamento automático e gerenciamento inteligente de baixo carbono, o objetivo da pastagem é criar e compartilhar prosperidade com fazendeiros, ordenhadores e parceiros setoriais que trabalham na área.

O Centro de Experiência em Fabricação Inteligente da Yili abriga o primeiro cinema 5D do mundo para visitas industriais, onde os visitantes podem assistir a vídeos com tecnologias avançadas de som e luz que mostram o processo de fabricação inteligente de leite líquido e leite em pó. Isso permite que eles obtenham mais informações sobre modelos de produção de laticínios de última geração e todo o ciclo de vida da produção de leite.

Integrando indústria, turismo e funções urbanas, o Vale da Yili de Inteligência e Saúde do Futuro gerará maiores benefícios ecológicos, sociais e econômicos até 2035. Espera-se que ele crie oportunidades de emprego diretas e indiretas para mais de 350 mil pessoas e atraia um total de um milhão de pessoas para viver na região.

FONTE Yili Group

