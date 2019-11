Foi realizado em Jiangmen, na China, o evento Intercâmbio Cultural e Cooperação de Chineses de Fora do País e a Conferência de Desenvolvimento Cultural da Criatividade dos Jovens de Guangdong-Hong Kong-Macau

JIANGMEN, China, 15 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- De 13 a 15 de novembro, a cidade de Jiangmen, na Província de Guangdong, realizou o evento Intercâmbio Cultural e Cooperação de Chineses de Fora do País e a Conferência de Desenvolvimento Cultural da Criatividade dos Jovens de Guangdong-Hong Kong-Macau no Centro Internacional de Conferências e Exibições Zhuxi de Guangdong. Mais de 1.000 chineses de fora do país e jovens participaram. Através do intercâmbio e aprendizado mútuo entre as civilizações, as ligações entre as pessoas de diferentes países ficam mais fortes. A Conferência serviu como uma plataforma significativa para ajudar o mundo a entender a cultura chinesa.

A cidade de Jiangmen, localizada no centro urbano na margem ocidental do delta do Rio Pearl na Província de Guangdong, fica a aproximadamente 100 quilômetros da área metropolitana de Guangdong-Foshan e do círculo econômico de Shenzhen-Hong Kong. A cidade é uma ligação vital da Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau.

Entre as nove cidades da Área da Grande Baía, Jiangmen abriga o maior número de chineses de fora do país, o que é a característica que define a cidade. A história dos chineses de fora do país navegando pelo oceano pode ser rastreada de volta até as dinastias Tang e Song. Atualmente, mais de 4 milhões de chineses de fora do país e residentes de Hong Kong, Macau e Taiwan são originalmente de Jiangmen e eles residem em 107 países e regiões de todo o mundo, com isso, Jiangmen ostenta uma vantagem exclusiva na construção da Área da Grande Baía. Jiangmen deixará sua marca na construção de um grupo de cidades de classe mundial na Área da Grande Baía, através da integração das necessidades de desenvolvimento de Hong Kong e de Macau com suas próprias vantagens e cooperação interna e desenvolvimento da área mais estreitos.

Liu Yi, prefeito da cidade de Jiangmen, disse em seu discurso de abertura que o Plano de Desenvolvimento Geral para a Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau deixou claro que "Jiangmen foi encorajada a desenvolver uma importante plataforma de intercâmbio cultural e cooperação para os chineses de fora do país". Essa Conferência foi um passo importante para a realização do novo posicionamento e nova missão conferidos pelo país.

Durante a cerimônia de abertura da Conferência, a Importante Plataforma de Intercâmbio Cultural e Cooperação para chineses de fora do país foi lançada oficialmente. 12 projetos de cultura e turismo foram assinados no local com um investimento total de 64,7 bilhões de yuans. Ao mesmo tempo, a Base de Criatividade Cultural para Jovens da Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau foi oficialmente apresentada para construir uma montanha de marcas de criatividade cultural criadas pelos jovens da Área da Grande Baía através de várias formas de treinamento, intercâmbio e compartilhamento. Durante a Conferência, o Fórum Internacional do Cinturão e Rota para a Cooperação da Herança Cultural e Intercâmbio (2019-Jiangmen) e a Feira de Artesanato, a Conferência de Criatividade Cultural e Empreendedorismo para Jovens da Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, Cultura e Turismo na China (Jiangmen), Fórum de Desenvolvimento do Setor de Turismo Cultural, visitas em grupo bem como bailes temáticos de gala foram realizados. O charme cultural da "capital dos chineses de fora do país" será realçado através de diálogo e comunicação com o mundo.

Adicionalmente, Jiangmen realizará o "Carnaval dos Chineses de Fora do País de 2019 na China (Jiangmen)" em novembro com o tema "Área Cultural da Grande Baía, Capital Colorida dos Chineses de Fora do País". Uma série de 10 atividades será lançada para destacar a exclusiva "memória da cidade dos chineses de fora do país" de Jiangmen. O Carnaval é um significativo projeto de marca da "cultura dos chineses de fora do país" de Jiangmen e tem sido realizado com sucesso durante sete anos consecutivos. Esse ano se concentrará em três características, incluindo a cooperação entre Shenzhen e Jiangmen, o intercâmbio cultural e aprendizado mútuo e a interação dos cidadãos de toda a cidade para fortalecer a ligação com chineses de fora do país através do intercâmbio e da comunicação.

Links para as imagens anexadas: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=350932

FONTE The Important Cultural Exchange and Cooperation Platform for Overseas Chinese

SOURCE The Important Cultural Exchange and Cooperation Platform for Overseas Chinese