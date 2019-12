Folksam, Swedbank y autoridades suecas demandadas por US$ 4.200 millones por el asesor financiero sueco Victor Carlstrom por presuntos delitos enumerados en la ley R.I.C.O.

La demanda [Caso 1:19-cv-11569] alega que Folksam y los funcionarios incluidos violaron la ley Racketeer Influenced and Corrupt Organization (Chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas) (incluso delitos predicados de conspiración para asesinato, fraude postal, fraude por cable y lavado de dinero), la ley Computer fraud and Abuse (Fraude y abuso informático), Tortious Interference with Contract (Interferencia malintencionada con contrato), Intentional Infliction of Emotional Distress (Imposición intencional de estrés emocional). La demanda fue presentada por el bufete de abogados de Lawrence H. Schoenbach y el bufete de abogados de Dratel & Lewis, P.C. Carlström entabló la demanda en el tribunal federal en el Distrito Sur de Nueva York y está solicitando asilo político en los Estados Unidos.