Fomento mercantil cresce 50% no Brasil nos últimos anos e beneficia a economia, aponta a AG Antecipa

Veja cinco benefício da atividade para manter as operações das empresas

CAMPINAS, Brasil, 4 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Segundo as pesquisas da Factors Chain International (FCI), esse modelo de negócio já movimenta mais de 2 bilhões de euros no mundo. O Brasil, por sua vez, mostra um papel bastante ativo no processo e levantou 45,379 milhões de euros no ano de 2016, com um crescimento de mais de 50% nos últimos anos.

O fomento mercantil, atividade realizada pelas factorings, é uma atividade financeira que vem ganhando espaço no mercado brasileiro cada vez mais. De acordo com pesquisas realizadas pela Factors Chain International (FCI), esse modelo de negócio já movimenta mais de 2 bilhões de euros no mundo. O Brasil também tem tido um papel bastante ativo no processo, com um crescimento de mais de 50% nos últimos anos.

Alexandre Guimarães, diretor da AG Antecipa explica que "esta modalidade financeira oferece diversas vantagens para as empresas, que podem antecipar o recebimento das suas duplicatas e obter recursos imediatos para investir em seu negócio". Mas os benefícios do fomento mercantil não se limitam às empresas que utilizam esta modalidade de crédito. Costumamos dizer que a factoring tem uma função social no país", acrescenta.

Para esclarecer o papel que a factoring desempenha, Guimarães elencou cinco pontos importantes.

Estímulo ao empreendedorismo:

Segundo ele, o fomento mercantil é uma alternativa especialmente interessante para as pequenas e médias empresas, que muitas vezes têm dificuldade para acessar crédito junto aos bancos. Ao permitir que estas empresas antecipem os recebimentos futuros, o fomento mercantil estimula o empreendedorismo e ajuda a movimentar a economia.

Geração de empregos

"O fomento mercantil também contribui para a geração de empregos no país. Ao facilitar o acesso ao crédito para as empresas, esta modalidade de solução de crédito permite com que elas invistam em seu negócio, ampliem a sua produção e a sua rede de colaboradores. Com mais empregos, a economia ganha em dinamismo e os trabalhadores têm mais oportunidades de trabalho e renda", explica.

Aumento da circulação de dinheiro na economia

O fomento mercantil ajuda a aumentar a circulação de dinheiro na economia brasileira. Ao antecipar os recebíveis futuros da sua empresa, as faturizadoras injetam recursos imediatamente na economia, o que pode ajudar a dinamizar diversos setores, como o comércio, a indústria e a prestação de serviços.

Redução do risco de inadimplência

O Brasiil vive um momento de alta no número de empresas inadimplentes, por conta da economia, redução de consumo e de crédito. "O fomento mercantil também ajuda a reduzir o risco de inadimplência para as empresas. Ao antecipar o recebimento de duplicatas, as faturizadoras assumem o risco de crédito da operação, o que permite com que as empresas recebam seus recursos de forma mais rápida e segura. Isto pode contribuir para reduzir o número de empresas que enfrentam dificuldades financeiras e acabam entrando em processo de recuperação judicial ou, até mesmo, falência", conta Guimarães.

Estímulo à competição no mercado financeiro

Por fim, o fomento mercantil também ajuda a estimular a competição no mercado financeiro. Ao oferecer uma alternativa de crédito para as empresas, as factorings trazem uma solução diferente das oferecidas pelas instituições financeiras tradicionais. Isto pode contribuir para ampliar o acesso ao crédito para um número maior de empresas e estimular a inovação e crescimento do mercado.

"Como podemos ver, o fomento mercantil oferece diversos benefícios para a economia", afirma o diretor da AG Antecipa. "Além de ajudar as empresas a acessarem recursos para investir em seus negócios, esta modalidade de crédito contribui para estimular o empreendedorismo, gerar empregos, aumentar a circulação de dinheiro na economia, reduzir o risco de inadimplência e estimular a competição no mercado financeiro. Por isso, é fundamental que as empresas conheçam bem este serviço e avaliem se ela pode ser interessante para o seu negócio".

É importante ressaltar que o fomento mercantil é uma reunião de leis que regulamenta a atividade de factoring como, por exemplo, a lei de duplicatas, do cheque, de cessão de títulos de crédito. Seus atos são anexados às Juntas comerciais de cada estado e a sua natureza é de prestadora de serviços. Por isso, é importante que as empresas escolham uma empresa confiável e que atue em conformidade com a legislação, como a AG Antecipa.

https://agantecipa.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2069964/Ag_Antecipa_foto.jpg

FONTE AG Antecipa

SOURCE AG Antecipa