Fondazione Prada apresenta "Human Brains" (Cérebros humanos), um projeto multidisciplinar dedicado aos estudos do cérebro

A primeira parte de "Human Brains" contará com a conferência on-line "Culture and Consciousness" (Cultura e Consciência), que acontecerá de 9 a 13 de novembro de 2020 em uma plataforma interativa vinculada ao site da Fondazione Prada. O evento será estruturado em cinco debates diários entre dois acadêmicos com foco no estudo da consciência nas neurociências.

As duas primeiras discussões serão entre o neurocientista Mavi Sanchez-Vives e o neurobiologista Jean-Pierre Changeux, moderados pelo neurologista Giancarlo Comi, e entre a neurobiologista Eve Marder e o neurocientista Antonio Damasio, moderados pela neurologista e neurocientista Daniela Perani. Eles explorarão os fundamentos biológicos da consciência, desde os mecanismos neurofuncionais até a neuroquímica e as bases moleculares, além de fazer uma análise profunda da conectividade como um substrato cerebral do estado de consciência e das técnicas revolucionárias que permitem investigar o cérebro "in vivo".

As duas discussões entre o neurolinguista Andrea Moro e o psicólogo cognitivo Stanislas Dehaene serão moderadas pelo neurologista cognitivo Jubin Abutalebi, enquanto o antropólogo Ian Tattersall e o neurocientista Idan Segev serão moderados pela neurocientista Katrin Amunts. Eles examinarão o conceito de consciência em relação à antropologia, o papel fundamental da linguagem e sua conexão com as emoções e a esfera afetiva para, então, refletir sobre a evolução futura da pesquisa e as tentativas de criar máquinas pensantes.

A discussão final será protagonizada pelo filósofo Michele Di Francesco e pelo psiquiatra e neurocientista Giulio Tonoli, moderados pela jornalista científica Vivian Kasam. Este será um momento crucial para confrontar diferentes perspectivas e abordagens da complexa questão da consciência. Adicionalmente, Giancarlo Comi e Massimo Cacciari refletirão sobre as contribuições de todas as discussões prévias.

O segundo capítulo de "Human Brains", programado para 2021 na sede da Fondazione Prada em Milão, consiste em uma conferência internacional acompanhada de uma exibição do projeto. O objetivo é comparar algumas das mais prestigiosas instituições internacionais de neurociência sobre o progresso da pesquisa em relação ao envelhecimento normal e patológico do nosso cérebro. Em 2022, o espaço da Fondazione Prada em Veneza abrigará uma exposição, com curadoria de Udo Kittelmann e em concordância com o conselho científico, dedicada aos estudos do cérebro que marcará a terceira fase de "Human Brains".

