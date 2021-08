Foot Locker, Inc. mejora el posicionamiento en Norteamérica con la adquisición de WSS

NUEVA YORK, 2 de agosto de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Foot Locker, Inc. (NYSE: FL) («Foot Locker» o la «Compañía»), la compañía de venta al por menor con sede central en Nueva York, dedicada al calzado y a la indumentaria deportiva, anunció hoy que ha celebrado un acuerdo definitivo para la compra de Eurostar, Inc. («WSS»), una compañía de venta minorista de calzado e indumentaria deportiva, localizada en EE. UU. que opera principalmente en la costa oeste, por la suma de $750 millones. La operación será financiada con el efectivo del que dispone la Compañía.

WSS es una empresa de venta al por menor inspirada en el deporte y centrada en los consumidores hispanos, un grupo demográfico de rápido crecimiento. La compañía opera una cadena de 93 tiendas ubicadas fuera de centros comerciales, en mercados clave como los estados de California, Texas, Arizona y Nevada. Los negocios de WSS dirigidos a la comunidad, se benefician de la profunda relación que establecen con sus clientes: aproximadamente el 80 % de sus ventas provienen de clientes que son miembros de su programa de fidelidad. A través de esta transacción, Foot Locker se beneficiará de la posición en el mercado diferenciada de WSS y de la base de clientes complementaria, como así también de su cartera de bienes inmuebles. La variedad de estilos clásicos de WSS diversificará aún más la combinación de productos de Foot Locker, permitiendo a la Compañía satisfacer una gama más amplia de necesidades de clientes dispuestos a pagar diferentes precios. WSS generó ingresos de aproximadamente $425 millones en el año fiscal 2020 e ingresos a lo largo de tres años con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 15 %. Se espera que la adquisición aumente gradualmente los ingresos por acción de Foot Locker en el año fiscal 2021.

El señor Richard A. Johnson presidente y director general de Foot Locker, Inc. expresó, «WSS ha forjado un negocio exitoso, de amplio crecimiento que inició un modelo de tienda arraigada en el barrio, construida a partir de la participación de la comunidad y de una oferta pensada para toda la familia. La adquisición mejora nuestra combinación de productos y ofrece acceso a una base de clientes y al impacto de las tiendas que no solo se diferencia, sino que también se complementa con nuestra cartera actual. Con entusiasmo damos la bienvenida a nuestra familia Foot Locker a los clientes de WSS, como así también unimos fuerzas con su talentoso equipo. Con vistas a futuro, prevemos oportunidades significativas para expandir este negocio, que impulsarán el crecimiento de las tiendas de WSS en nuevas zonas geográficas a lo largo y ancho de Norteamérica».

Eric Alon, fundador y presidente ejecutivo de WSS, comentó, «Desde los comienzos de WSS, hace 37 años, nos hemos centrado en cubrir las demandas de las comunidades con pocos recursos y, a su vez, elevar el nivel de nuestros barrios, paso a paso. A través de nuestra iniciativa WSS Cares! y el apoyo de Foot Locker, seguiremos adelante con nuestra misión de generar un impacto positivo en las comunidades a las cuales servimos. Estamos muy orgullosos de ser parte de Foot Locker, dado que nos une el mismo compromiso para con la comunidad».

Rick Mina, director general de WSS, expresó, «Nuestro equipo está muy entusiasmo por formar parte de la familia de Foot Locker. Los talentos, los recursos y la interesante historia de una compañía líder de venta al por menor de calzado e indumentaria deportiva especializada transformará a WSS en un negocio mejor y más sólido. Es un día histórico para el futuro de WSS».

El señor Johnson indicó, «Además de esta transacción con WSS que posiciona más fuertemente nuestra cartera en Norteamérica, también anunciamos hoy una adquisición que nos permitirá impulsar nuestra expansión en la región Asia Pacífico. Continuamos enfocados en nuestra estrategia de crecimiento rentable a través del aprovechamiento de oportunidades clave en nuestra industria. Con nuestras inversiones actuales en el negocio, estamos confiados en nuestra capacidad de continuar creando valor para nuestros accionistas, consumidores, socios proveedores y otras partes interesadas».

Información adicional sobre la transacción

WSS conservará su nombre, lo que implicará la incorporación de una nueva marca en el portafolio de Foot Locker.

Se espera que la operación cierre a finales del tercer trimestre de 2021, con sujeción al vencimiento o a la finalización del correspondiente período de espera en virtud de la Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act [Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino] de 1976 y sus modificaciones, como así también al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.

Pueden encontrar información adicional sobre la adquisición en una presentación disponible en la página Relaciones con inversores del sitio web de la Compañía.

Evercore se desempeña como asesor financiero de Foot Locker, mientras que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP lo hace como asesor legal. Por su parte, RW Baird brinda sus servicios como asesor financiero de WSS, y Manatt, Phelps and Phillips, LLP, como asesor legal.

Conferencia telefónica

La Compañía brindará una conferencia telefónica en vivo a las 8:00 a. m. hora del este, el lunes, 2 de agosto de 2021, para comunicar estas transacciones. Se podrá acceder a esta conferencia telefónica en vivo llamando sin cargo al número 1-877-876-9173 o desde el exterior al 1-785-424-1667, mencionando el ID de conferencia FL080221. También se podrá acceder a la transmisión a través de la sección Relaciones con inversores en el sitio web de Foot Locker, Inc., en https://www.footlocker-inc.com. Quienes opten por esta alternativa, pueden registrarse e iniciar sesión para la presentación 15 minutos antes de la hora de inicio. También estará disponible la grabación de la conferencia telefónica desde la sección Relaciones con inversores del sitio web de Foot Locker, Inc., en https://www.footlocker-inc.com .

Sobre Foot Locker, Inc.

Foot Locker, Inc. lidera la celebración de la cultura joven y del calzado deportivo en todo el mundo por medio de su cartera de marcas que incluyen Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, Eastbay, Footaction, y Sidestep. Con aproximadamente 3000 tiendas minoristas en 27 países en América del Norte, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda, así también como sitios web y aplicaciones móviles, el objetivo de la Compañía es inspirar y empoderar a la cultura joven de todo el mundo alimentando una pasión compartida que invite a la expresión propia y a la creación de experiencias inigualables, todo esto teniendo como foco central la comunidad global de usuarios de calzado deportivo. Foot Locker, Inc. tiene su sede corporativa en Nueva York. Si desea obtener información adicional, visite https://www.footlocker-inc.com .

Sobre WSS

WSS es la compañía principal de venta al por menor de calzado e indumentaria en EE. UU. que opera comercialmente en tiendas del casco urbano arraigadas en los barrios. Los consumidores depositan su confianza en WSS para acceder a las mejores marcas y a la mayor selección de indumentaria deportiva, de moda, vestidos y calzado informal y para trabajar, pensado para toda la familia. Las amplias tiendas de WSS le permiten exhibir miles de estilos de marcas de primer nivel, como Nike, Jordan, adidas, Vans, Converse, Puma, Reebok, Fila y Timberland, entre otras. Además, WSS cuenta con marcas privadas de alta calidad que aumentan el rango de selección para así ofrecer un valor extraordinario a sus clientes. Fundada en el sur de California en 1984 por el emprendedor Eric Alon, WSS ha crecido hasta alcanzar 93 tiendas principalmente en la costa oeste.

Divulgación de declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, según el significado de las leyes de valores federales. A diferencia de las declaraciones sobre hechos históricos, todas las declaraciones que abordan actividades, eventos o desarrollos que la Compañía anticipa que sucederán o podrán suceder en el futuro, y que incluyen, a título enunciativo, gastos futuros de capital, expansión, planes estratégicos, objetivos financieros, pago de dividendos, rescate de acciones, crecimiento de los negocios y operaciones de la Compañía, incluidos flujos de caja a futuro, facturación e ingresos, y otros asuntos de similar tenor, se consideran declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en diversas suposiciones y factores que se detallan en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos.

Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestras expectativas y creencias actuales con respecto a desarrollos futuros y su efecto potencial en nosotros. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en gran medida en nuestras expectativas sobre el futuro, las cuales reflejan ciertas estimaciones y supuestos por parte de nuestra gerencia. Dichas estimaciones y supuestos reflejan nuestro mejor criterio sobre la base de las condiciones del mercado conocidas actualmente, las tendencias operativas y otros factores. Aunque creemos que esas estimaciones y supuestos son razonables, son esencialmente inciertos e implican una cantidad de riesgos e incertidumbres que exceden nuestro control. Para obtener un análisis adicional sobre riesgos e incertidumbres que pueden afectar las declaraciones prospectivas, pueden dirigirse a la sección «Factores de riesgo», incluida en el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K del año finalizado el 30 de enero de 2021 y presentado el 25 de marzo de 2021. Cualquier cambio que afecte dichas suposiciones o factores podría producir resultados significativamente distintos. La Compañía no se compromete de modo alguno a actualizar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otras cuestiones.

