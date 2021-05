Football for Friendship eWorld Championship : Des joueurs de plus de 200 pays s'affrontent en équipes mixtes.

Les équipes « Argali », « Gypaète barbu », « Hermine » et « ibis à crête » avec des enfants de 19 pays différents se sont qualifiées pour les demi-finales. Le 2021 Football for Friendship eWorld-Championship se jouera au format numérique sur le simulateur multijoueur « Football for Friendship World » (F4F World), spécialement développé pour F4F et disponible gratuitement en 27 langues pour MS Windows, Apple macOS, Android et iOS.

Le tirage au sort public des huit groupes de 32 équipes, les équipes internationales de l'amitié, avait déjà eu lieu fin avril. Des garçons et des filles de plus de 200 pays ont pu poser leur candidature ou ont été désignés par leur académie nationale de football.

Les équipes internationales de l'amitié portent des noms d'espèces menacées, comme « Alligator chinois », « Corbeau à pattes rouges », « Requin noir ». Cette tradition a été introduite pour la première fois en 2018 afin d'attirer l'attention sur l'idée de protéger l'environnement et la biodiversité dans le cadre du projet.

Sous la devise « „Uniting friends – uniting the world », les enfants s'étaient auparavant préparés de manière intensive au 2021 Football for Friendship eWorld-Championship au Camp international de l'amitié, sous la direction d'éducateurs expérimentés et de jeunes entraîneurs.

Du 15 au 23 mai, ils avaient également participé à des ateliers et autres formats en ligne sur les neuf valeurs de F4F : Amitié, égalité, équité, santé, paix, dévouement, victoire, traditions et honneur.

À propos de Football for Friendship :

F4F existe depuis 2013. Il est organisé par Gazprom et soutenu par l'UEFF, la FIFA et l'ONU. Au cours des huit dernières compétitions, quelque 15 000 enfants et jeunes originaires de 211 pays et régions ont participé au programme. 60 prix nationaux et internationaux en matière de responsabilité sociale, de sport et de communication ont été remportés.

