For The People y The Center for Employment Opportunities se asocian para ofrecer asistencia en efectivo a personas que han sido liberadas a través de resentencias en California

OAKLAND, California, 22 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- For The People —la organización nacional sin fines de lucro que trabaja con fiscales para corregir sentencias injustas— anunció hoy su asociación con The Center for Employment Opportunities (CEO). El CEO ofrece servicios de empleo inmediatos, reales e integrales exclusivamente a las personas que acaban de salir de prisión. Las dos organizaciones se asocian para llevar el estímulo a personas que se reinsertan (Return Citizens Stimulus o RCS) de CEO a las personas que salen de las prisiones de California gracias a los fiscales, una innovación conocida como resentencia iniciada por un fiscal.

La resentencia iniciada por un fiscal (PIR) es el proceso iniciado por For the People en apoyo de los fiscales que buscan revisar sentencias injustas y excesivas. Gracias a la PIR, más de 75 personas increíbles han regresado a sus hogares con sus familias y comunidades. Esto se debe en gran parte a un modelo altamente colaborativo en el que participan líderes comunitarios, fiscales electos y defensores públicos.

En abril de 2020, el CEO diseñó e implementó el programa RCS en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Con más de $24 millones ya distribuidos, es el programa de transferencia de efectivo más grande de la historia dirigido específicamente a personas que estuvieron en prisión. El programa apoya a las personas afectadas por la justicia para que superen las barreras financieras comunes que enfrentan al reinsertarse a la sociedad. Los candidatos a recibir el RCS reciben tres pagos en efectivo por un total de hasta $2,750. Los beneficiarios también tienen la opción de participar en el programa del CEO que incluye trabajo inmediato y remuneración diaria, capacitación y colocación laboral, así como servicios de conservación del empleo.

En 2018, For The People aprobó la primera ley del país que permite a los fiscales revisar y corregir sentencias injustas en California. En la actualidad, Washington, Illinois y Oregon han defendido sus leyes propias, siguiendo el modelo de la ley de California. Ahora que más personas que nunca regresan a sus hogares a través de este mecanismo, la asistencia en efectivo es un componente crucial para la reinserción.

"Cuando escuchamos por primera vez sobre el programa RCS ofrecido por CEO, sabíamos que queríamos formar parte de este", señaló Hillary Blout, fundadora y directora ejecutiva de For The People. "La asistencia en efectivo y el programa del CEO son exactamente lo que necesitan las personas por las que hemos trabajado para que regresen a casa. El CEO ofrece incentivos concretos de reinserción que conducen a una mayor capacidad de programación, el desarrollo posterior a la liberación y la movilidad económica. Ya hemos visto éxito en las historias de personas como Alwin Smith, quien recibió fondos de RCS que le permitieron adquirir un teléfono para conectarse con su familia fuera del estado, comenzar su búsqueda de trabajo, entre otros. Hay tantas historias como la suya que aún no se han contado".

"Nos entusiasma ofrecer el programa RCS a las personas liberadas a través del innovador modelo de resentencia iniciada por fiscales de For The People en California", señaló Sam Schaeffer, director ejecutivo de CEO. "El RCS está diseñado para proporcionar apoyo financiero inmediato y acceso directo a servicios estructurados de apoyo a la comunidad local para los ciudadanos que se reinsertan a la sociedad y que enfrentan muchas barreras durante este proceso. Creemos que esta alianza sentará las bases para que más estados aceleren los esfuerzos de excarcelación y proporcionen asistencia en efectivo como parte de la reinserción. CEO aplaude el trabajo de For The People, los fiscales participantes, los defensores públicos y los grupos comunitarios por abrir camino en relación con esta iniciativa en California y en otros estados".

La alianza entre For The People y The Center for Employment Opportunities ayudará a fortalecer las vías de reinserción, un componente fundamental para cada ciudadano que se reinserta, al que For The People ayuda a desarrollarse. Al ofrecer asistencia en efectivo y servicios de empleo integrales, CEO sienta las bases para que las personas afectadas por la justicia construyan un futuro sólido para ellas, sus familias y sus comunidades. A su vez, los fiscales que participan en las resentencias pueden tener la confianza de que los ciudadanos que se reinsertan cuentan con los recursos necesarios para una reinserción adecuada.

Lea las historias de personas liberadas gracias a una resentencia iniciada por un fiscal aquí.

Descubra más acerca del programa de estímulo a los ciudadanos que se reinsertan de CEO aquí.

ACERCA DEL CENTER FOR EMPLOYMENT OPPORTUNITIES (CEO)

El Center for Employment Opportunities (CEO) ofrece servicios de empleo inmediatos, efectivos e integrales exclusivamente a las personas que acaban de salir de prisión. Actualmente, el CEO trabaja en más de 30 ciudades y se dedica a garantizar que los solicitantes de empleo afectados por la justicia tengan oportunidades para lograr la movilidad social y económica. Para obtener más información, visite: https://ceoworks.org

ACERCA DE FOR THE PEOPLE (FTP)

For The People es una organización nacional sin fines de lucro que recurre al poder de los fiscales para corregir sentencias injustas. En 2018, la organización escribió y trabajó para aprobar la primera Ley de Resentencia iniciada por un fiscal de la nación, la AB 2942, en California. Ahora, For The People trabaja con más de doce fiscales electos para incrementar la adopción de Resentencias iniciadas por un fiscal, mediante la prestación de apoyo político y técnico en todo el país. Finalmente, For The People trabaja con fiscales, personas afectadas por el sistema y organizaciones comunitarias para reunir familias y recuperar comunidades que se han visto diezmadas por el encarcelamiento en masa. Para obtener más información, visite fortheppl.org.

FUENTE For The People; The Center for Employment Opportunities

