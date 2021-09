Forbes Latam e LLYC lançam relatório sobre empresas multilatinas

SÃO PAULO, 23 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A LLYC fechou uma aliança com a Forbes Latam para analisar o novo contexto de um mercado que ambos conhecem bem, América Latina e o Caribe. Fruto deste acordo é a elaboração de um primeiro relatório conjunto, com o título "Multilatinas sob a nova normalidade". Com ajuda de inteligência artificial e através da análise de big data, se executou uma aproximação analítica e jornalística com o fim de fotografar o ecossistema empresarial e contribuir na tomada de decisões nos negócios.

Para Alejandro Romero, Sócio e CEO Américas da LLYC, esta aliança estratégica será um farol que guie muitas iniciativas: "Esta análise nos permite primeiro dimensionar e entender o impacto da marca Multilatina nas Américas, e determinar sua capacidade de adaptação e suas apostas, para valorar como estão impactando e alterando seus setores e como seus CEOs marcam a diferença no mercado".

Esta primeira entrega, que se baseou na análise de 7,3 milhões de mensagens de mais de 2 milhões de perfiles durante o primeiro semestre do ano, põe de manifesto que os países da região não tiveram sólidos planos de resgate como Estados Unidos ou Europa após a crises derivada da pandemia. Somente o Brasil figura entre os países que mais parte do PIB investiram em combater seus efeitos. As multilatinas enfrentaram, portanto, desafios particulares como área mais vulnerável e com menor capacidade de resposta.

O estudo diz que o diálogo sobre as multilatinas está concentrada, sobre todo, em Brasil, México e Chile, e 63% dela gira ao redor de 10 empresas e nesta ordem: Petrobrás, Nubank, Grupo Televisa, Grupo Bimbo, Natura, Bancolombia, Falabella, Cinépolis, Sigdo Koppers e Ambev. As multilatinas com maior protagonismo no diálogo pertencem aos setores 'Energia' e 'Alimentação e bebidas' e supõem quase um de cada duas mensagens (48,4%), pelo que se evidenciam áreas de oportunidade em outros setores para fomentar o diálogo.

A dependência do mercado raiz segue sendo alta, já que 68% da conversa se produz em seu país de origem. Ademais, os Estados Unidos costumam aparecer como segundo mercado de várias empresas multilatinas, pelo que em geral estas firmas tendem a buscar ou encontrar posicionamento ali depois de seu país de origem.

Conclusões

Estes são os desafios e oportunidades detectados para as multilatinas na "nova normalidade":

As empresas tendem à flexibilização, e as multilatinas por natureza desenvolveram certa resistência a crises pela vitalidade da região. O uso do big data está menos massificado na América Latina e, ante um contexto mais volátil e incerto que a média, se torna mais valioso implementar modelos de predição porque outorgam uma maior vantagem competitiva. Em 2021 o diálogo sobre as multilatinas se concentra maioritariamente em 5 países: México, Brasil, Chile , Argentina e Colômbia. Se produziu uma concentração corporativa deste diálogo: 60% da conversa é sobre as primeiras 10 empresas que mais impacto tiveram na opinião pública. A internacionalização do negócio das multilatinas não esteve acompanhada de uma internacionalização narrativa já que, na média, 68% do diálogo de uma multilatina se desenvolve em seu mercado de origem. As novas tendências demandam uma infraestrutura digital mais sólida, mas as multilatinas têm um gap importante com seus homólogos norte-americanos ou europeus para poder implementar muitas destas estratégias. O sucesso das empresas que redobraram sua aposta durante a pandemia revela que há um potencial de crescimento importante para as multilatinas na região. A marca multilatina é um conceito de pouco uso narrativo, mas tem um grande potencial na região. Sob as estratégias de identidade de marca, cabe seu uso regional.

Sobre LLYC

LLYC é uma Firma global de consultoria de comunicação e assuntos públicos, que ajuda seus clientes à toma de decisões estratégicas de forma proativa, com a criatividade e experiência necessárias, e a sua execução minimizando os riscos, aproveitando as oportunidades e sempre considerando o impacto reputacional. Em um contexto disruptivo e incerto, a LLYC contribui a que seus clientes alcancem suas metas de negócio a curto prazo e a fixar uma rota, com uma visão a longo prazo, para defender sua licença social para operar e aumentar seu prestígio.

Na atualidade, a LLYC tem 16 escritórios na Argentina, Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro), Colômbia, Chile, Equador, Espanha (Madrid e Barcelona), Estados Unidos (Miami, Nova York e Washington, DC), México, Panamá, Peru, Portugal e República Dominicana. Além disso, oferece seus serviços através de companhias afiliadas no resto dos mercados da América Latina.

As duas publicações líderes do setor situam a LLYC entre as companhias de comunicação mais importantes do mundo. É a número 36 por ingressos a nível mundial segundo o Global Agency Business Report 2021 de PRWeek e ocupa o posto 46 do Ranking Global 2021 elaborado por PRovoke.

No capítulo das premiações, LLYC obteve no ano passado 89 prêmios. Deles, 64 na Espanha. Foi eleita a melhor consultora de comunicação da Europa nos PRWeek Global Awards 2021. Foi reconhecida em 2020 como a melhor agência de comunicação em Branded Content, segundo o informe elaborado por Scopen para a BCMA Spain, e como uma das dez mais criativas para MarketingDirecto.com. Desde 2014 aparece entre as 100 melhores empresas para trabalhar na Espanha, segundo Actualidad Económica. No México, a revista Merca 2.0 a situou como a melhor consultora de comunicação do país por terceiro ano consecutivo.

