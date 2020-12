Forbes Travel Guide e Sharecare publicam as primeiras verificações do mundo sobre segurança sanitária para hotéis e resorts em 12 países

A solução do software-as-a-service (SAAS) da Sharecare cria uma base global para segurança sanitária, exigindo que os hotéis verifiquem seus protocolos sanitários continuamente em mais de 360 padrões validados por especialistas. Utilizando um chatbot de IA para celulares, o painel de verificação detalha o estado sanitário de uma propriedade nos protocolos de saúde e higiene, produtos de limpeza e procedimentos, ventilação, distanciamento físico, experiência do hóspede e comunicação sanitária segura com hóspedes e funcionários.

Ao tratar a necessidade crítica de estabelecer confiança entre hóspedes e organizadores de viagem na era da COVID-19 e além, a verificação de segurança sanitária da Sharecare vem com um "selo de aprovação" – o Sharecare Health Security VERIFIED® com o emblema do Forbes Travel Guide – para os hotéis colocarem em seus websites e em suas instalações.

Esta notícia vem logo após o Internova Travel Group selecionar o Sharecare e o Forbes Travel Guide para validarem os procedimentos e protocolos em mais de 50.000 hotéis reservados por meio de seus sistemas, sendo que a Internova espera que cada um deles seja Sharecare Health Security VERIFIED® com o Forbes Travel Guide até o fim do primeiro trimestre de 2022.

Para mais informações sobre restaurar a confiança dos hóspedes por meio da verificação de segurança sanitária da Sharecare, acesse: www.forbestravelguide.com/health. Para consultar a lista completa dos primeiros hotéis, imagens e comentários de líderes de hospitalidade VERIFIED® acesse a sala de imprensa da Sharecare.

Sobre o Forbes Travel Guide

O Forbes Travel Guide é o único sistema de classificação global, independente, de hotéis de luxo, restaurantes e spas. Criado em 1958 como Mobil Travel Guide, a empresa criou o primeiro sistema de classificação de cinco estrelas nos Estados Unidos. Atualmente, os inspetores incógnitos do Forbes Travel Guide viajam pelo mundo, avaliando as instalações das propriedades com base em até 900 padrões rigorosos e objetivos. O Forbes Travel Guide também apoia o setor de hospitalidade e outros negócios orientados a serviços como residenciais de luxo, clubes de saúde e privados com soluções de treinamento sob medida, serviços de avaliação e a criação de padrões de serviços personalizados. Para mais informações, acesse: partner.forbestravelguide.com.

Sobre a Sharecare

A Sharecare é a empresa líder de saúde digital que ajuda as pessoas – não importa em que ponto estejam em sua jornada de saúde – a unificar e gerenciar todas as suas questões de saúde em um único local. Nossa plataforma de saúde abrangente, virtual e orientada por dados foi projetada para ajudar as pessoas, fornecedores, empregadores, planos de saúde, organizações governamentais e comunidades a otimizar o bem-estar individual e o da população em geral ao conduzir uma mudança positiva de comportamento. Guiados por nossa filosofia de que somos melhores juntos, na Sharecare nos comprometemos a apoiar cada indivíduo sob a ótica de sua saúde pessoal e a tornar o cuidado de alta qualidade mais disponível e acessível para todos. Para saber mais, acesse www.sharecare.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1357323/Sharecare_HealthSecurity.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357491/Sharecare_Logo.jpg

FONTE Sharecare

