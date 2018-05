Force féminine dans le monde culinaire de l'Illinois

Depuis un peu plus d'un an, le programme « Illinois Made », créé pour découvrir cet État authentique du Midwest des États-Unis, présente des entreprises, des magasins, des restaurants et leurs gérants qui s'y sont fait un nom très rapidement. Ainsi, les visiteurs ont la possibilité de se familiariser avec les personnes qui font de l'Illinois ce qu'il est aujourd'hui – un État chargé d'histoire, mais aussi riche en anecdotes et en personnalités. Nous nous intéressons aujourd'hui aux femmes entrepreneuses, car les « self-made women » sont également bien présentes dans l'Illinois.

Abby Ancell s'est distinguée dans un domaine typiquement masculin : la brasserie St. Nicholas Brewing Company à Du Quoin, au sud de l'Illinois, est l'une des étapes populaires des cyclistes de passage. Outre de délicieux sandwichs et pizzas, on y trouve également l'excellente bière artisanale de la maison. La brasserie manifeste par ailleurs sa passion pour le cyclisme avec des vélos artistiquement accrochés aux hauts plafonds.

https://www.enjoyillinois.com/travel-illinois/st-nicholas-brewing-co/

Après avoir raccroché sa toque de cheffe pâtissière, Jessica Oloroso, originaire de Chicago, a visité l'Italie pendant un temps, réalisant alors ce qu'elle appelle le « plus beau voyage de sa vie ». De retour à Chicago, elle s'est donné pour tâche de créer la meilleure glace de tous les temps. Et c'est donc cela que l'on peut aujourd'hui trouver au Black Dog Gelato à Chicago. Des parfums uniques tels que fromage de chèvre-noix de cajou-caramel, sésame-figue-pépites de chocolat ou encore chocolat mexicain (attention, celui-ci est épicé !) viendront caresser vos papilles. Et l'on ne peut que constater le grand succès du glacier : il existe déjà deux filiales dans la métropole située sur les rives du lac Michigan.

https://www.enjoyillinois.com/travel-illinois/black-dog-gelato/

Voici un bon tuyau pour les accros au chocolat : rendez-vous à la chocolaterie Ethereal Confections des sœurs Mary Ervin et Sara Miller. Au cœur de la ville pittoresque de Woodstock, là où a été tourné le film « Un jour sans fin », les chocolatières se chargent de l'intégralité du processus de réalisation, « des fèves de cacao jusqu'à la mise en vitrine », et vérifient méticuleusement chaque détail. Ce processus inclut parfois des voyages en Amérique Centrale ou en Amérique du Sud pour sélectionner avec minutie les fèves de cacao destinées, après fermentation et torréfaction, à la fabrication d'un chocolat exceptionnel. À noter également : chez Ethereal, le thé et le café, triés à la main, sont tout aussi uniques et délicieux.

https://www.enjoyillinois.com/travel-illinois/ethereal-confections/

