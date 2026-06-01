FORCYD poursuit son expansion en Europe en s'installant à Madrid

AMSTERDAM, 1er juin 2026 /PRNewswire/ -- Nous sommes fier d'annoncer l'ouverture de de notre nouveau bureau a Madrid, une étape importante pour notre expansion européenne.

Afin de pouvoir répondre a la demande d'une expertise spécialisée dans le domaine des investigations, nous avons déterminer le besoin d'établir une véritable présence locale en Espagne.

Au cours des dernières années, FORCYD a été reconnu pour son expertise dans le domaine de l'eDiscovery, l'examen des documents et la criminalistique numérique en Europe. Les relations et les normes que nous avons développées au fil du temps reflètent notre engagement fondamental en faveur de la qualité ce qui a entrainé notre expansion sur le territoire européen. De notre formation a Amsterdam, nous avons poursuivi notre expansion vers Bruxelles, Londres, Francfort et Paris.

Madrid est le prochain chapitre de cette histoire.

Mathieu van Ravenstein, associé cofondateur de FORCYD, commente : « L'ouverture de notre bureau a Madrid reflète notre engagement à répondre aux besoins changeants des entreprises et des professionnels du droit espagnols. Le paysage juridique dynamique de l'Espagne, des litiges commerciaux complexes à la surveillance réglementaire accrue en vertu du RGPD et des cadres nationaux de protection des données, exige un partenaire doté d'une expertise approfondie en matière d'eDiscovery et d'une présence locale. Notre présence sur le terrain à Madrid nous permettra de travailler en étroite collaboration avec les cabinets d'avocats, les services juridiques internes et les entreprises, et de fournir les solutions sur mesure et complètes qui nous définissent et dont nous sommes fiers. »

Rejoignez-nous pour célébrer ce nouveau chapitre Pour toute demande de renseignements ou pour organiser une réunion avec notre équipe de Madrid, veuillez contacter Alberto de Juan Saiz.

À propos de FORCYD

FORCYD propose des services et des solutions de pointe en matière d'eDiscovery, de revue de documents et de cybercriminalistique. Cette entreprise européenne est établie à Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Londres et Paris afin d'aider ses clients à faire face à leurs problèmes opérationnels les plus complexes liés à des enquêtes internes, à des litiges, à des violations de données et à d'autres questions et transactions juridiques.

Nous aidons les entreprises à résoudre les problèmes liés aux preuves numériques avec une rapidité, une qualité et une assistance inégalées. Grâce aux technologies de pointe liées à nos conseils de haute qualité, nous aidons les entreprises à clarifier et à résoudre des problèmes complexes liés aux données dans le paysage numérique actuel.