Ford annonce la nouvelle étape de sa stratégie Européenne : Un nouveau partenariat stratégique, un plan produit offensif et un appel à un alignement politique

Ford annonce la prochaine étape de son plan de développement européen reposant sur deux piliers : maintenir son leadership sur le segment des véhicules et des services dédiés aux clients professionnels et développer une toute gamme de véhicules particuliers électrifiés.





Le nouveau partenariat stratégique avec le groupe Renault va permettre d'associer l'échelle industrielle et les atouts de Renault Group dans le domaine des véhicules électriques au style iconique et aux prestations routières spécifiques à Ford pour créer des véhicules ludiques, innovants et accessibles.





Une nouvelle génération de véhicules multi-énergie arrivera à partir de 2028, combinant les qualités dynamiques Ford à une expérience connectée de tout premier plan.





Ford demande également un alignement des politiques publiques européennes afin de fixer des objectifs d'émissions de CO2 réalistes permettant de garantir une transition industrielle pérenne.

COLOGNE, Allemagne, 9 décembre 2025 /PRNewswire/ --Ford annone aujourd'hui la prochaine étape de sa transformation européenne et renforce son engagement sur le vieux continent, tant pour les clients particuliers que pour les clients professionnels avec une stratégie reposant sur une stratégie flexible, une réduction des coûts et une forte promesse de marque.

La stratégie de Ford pour l'Europe s'appuie sur trois piliers : renforcer encore le succès de sa gamme de véhicules utilitaires Ford Pro, étendre la gamme de véhicules particuliers avec de nouveaux modèles européens et optimiser son système industriel pour réduire les coûts.

Pour construire une activité pérenne et rentable en Europe, le prochain chapitre de Ford portera sur une toute nouvelle gamme de véhicules particuliers et utilitaires accessibles, conçus pour les clients européens afin de leur permettre de passer plus facilement à la mobilité électrique dans un marché extrêmement compétitif. Les nouveaux véhicules compléteront la gamme actuelle et arriveront sur le marché en 2028.

« En tant que société américaine, nous considérons l'Europe comme étant en première ligne de la transformation mondiale de l'industrie automobile », déclare Jim Farley Président et CEO de Ford Motor Company. « Comment nous affrontons la concurrence, comment nous innovons, comment nous collaborons et investissons trace la route pour la génération à venir. Nous sommes déterminés pour un futur enthousiasmant en Europe, mais ce futur exige d'avancer plus vite et plus efficacement que jamais. »

Ford a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec le groupe Renault qui constitue la première étape pour accélérer ce plan. Le partenariat comprend :

Un accord pour développer conjointement deux véhicules électriques de marque Ford sur la plate-forme Renault Ampère avec une arrivée sur le marché en 2028. Tout en misant sur l'efficacité de l'architecture partagée, Ford en assurera le design, la conception et les réglages dynamiques pour s'assurer que ces véhicules seront distinctement reconnus comme des modèles Ford. Véhicules utilitaires : Une lettre d'intention pour explorer le développement et la fabrication de véhicules commerciaux légers de marque Ford et Renault, en utilisant des plates-formes communes pour optimiser les économies d'échelle.

Ce partenariat combine l'expertise, l'échelle industrielle et le réseau de fournisseurs de deux marques majeures, offrant l'efficacité et la taille requises pour être compétitifs sur un marché particulièrement concurrentiel.

« Notre plan consiste à libérer l'Ovale bleu », a ajouté Jim Baumbick, Président de Ford Europe. « Nous misons sur des partenariats stratégiques pour assurer la croissance, mais nous sommes complètement engagés à proposer des véhicules enthousiasmants, agréables à conduire et qui se démarque de la concurrence. »

Optimiser les données pour améliorer la productivité

Ford Pro reste le moteur des activités européennes de Ford en proposant un environnement complet de logiciels et de services. En analysant des milliards d'informations, le système d'entretien prédictif Ford Live Uptime a permis de supprimer plus de 820 000 jours d'immobilisation pour les entreprises européennes sur la seule année 2024.

Fidèle à sa stratégie historique de partenariat, Ford optimise son empreinte industrielle

L'annonce de ce jour confirme la stratégie de partenariats réussis par Ford en Europe avec Koç Holding et Volkswagen en misant sur des plates-formes partenaires pour développer des produits typiquement Ford - abordables, innovants et distinctifs.

Ford Otosan, coentreprise avec Koç Holding, est largement reconnue comme l'un des partenariats les plus fructueux du secteur et constitue un atout pour le marché de véhicules utilitaires en Europe. Intégrées au réseau industriel européen de Ford, les usines Ford Otosan sont équipées de groupes motopropulseurs électriques produits à Halewood, au Royaume-Uni, faisant suite à un investissement de 380 millions de livres sterling dans l'usine, et bénéficient d'une technologie de moteurs de pointe provenant de l'usine Ford de Dagenham, également au Royaume-Uni.

Notre alliance avec Volkswagen a permis de tirer parti de notre envergure et de nos compétences combinées pour renforcer conjointement nos activités dans le domaine des véhicules utilitaires et des voitures particulières. La gamme actuelle de véhicules électriques Ford issue de cette alliance est produite dans son nouveau Centre de véhicules électriques de Cologne, en Allemagne.

Dans le même temps, Ford fait évoluer ses activités industrielles en Europe afin d'accompagner la transition vers les véhicules multi-énergies et d'offrir un plus large choix à ses clients. L'usine Ford de Valence continuera de jouer un rôle essentiel dans la réalisation du plan Ford visant à enrichir sa gamme de véhicules particuliers en Europe.

Ford en appelle à un alignement politique constructif

La stratégie de Ford en Europe vise à s'adapter à l'évolution de la réglementation européenne sur les émissions de CO2, en proposant à ses clients une gamme de véhicules multi-énergies abordables durant la transition vers l'électrification. La part actuelle des véhicules électriques en Europe se maintient à 16,1%, bien en deçà des 25% d'immatriculations de véhicules neufs requis pour atteindre les objectifs stricts de réduction des émissions de CO2 fixés par l'Europe pour 2025.

« Nous devons permettre à tous de bénéficier de l'électrification et laisser le choix aux clients, qu'il s'agisse de véhicules 100% électriques ou hybrides », a déclaré Jim Baumbick, Président de Ford Europe. « Il s'agit de rendre la transition plus simple et plus abordable pour tous les consommateurs et les entreprises, de stimuler la demande plutôt que de la freiner. »

Ford propose trois étapes pour assurer une transition réussie :

Adapter les objectifs à la réalité. Il est nécessaire d'adapter les objectifs de réduction des émissions de CO2 à l'adoption réelle par le marché et de fournir aux constructeurs automobiles un horizon de planification réaliste et fiable sur 10 ans. Cela implique de donner aux consommateurs la possibilité de conduire des véhicules hybrides plus longtemps, en assurant une transition en douceur plutôt que de les contraindre à un changement qu'ils ne sont pas prêts à entreprendre.



Encourager la transition. Les constructeurs européens ont investi des centaines de milliards dans les véhicules électriques. Les gouvernements doivent concrétiser cet engagement par des incitations à l'achat cohérentes et une infrastructure de recharge qui s'étende au-delà des centres urbains pour atteindre les zones rurales.



Soutenir l'économie professionnelle. La politique actuelle en matière de véhicules utilitaires constitue un fardeau économique pour les piliers de l'économie européenne. Seuls 8% des fourgonnettes neuves sont électriques. Or, ces véhicules sont indispensables aux plombiers, aux fleuristes et aux artisans du bâtiment. Les objectifs ambitieux de réduction des émissions de CO2 imposés aux véhicules utilitaires pénalisent injustement les petites et moyennes entreprises, qui contribuent à plus de 50% du PIB européen.

Le terme « partenariat » désigne la coopération générale entre les parties et ne fait pas référence à la structure juridique du partenariat, ni au partage des risques financiers ou juridiques.

A propos de Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE : F) est une entreprise mondiale basée à Dearborn, dans le Michigan, qui s'engage à contribuer à la construction d'un monde meilleur, où chacun est libre de se déplacer et de poursuivre ses rêves. Le plan Ford+ de l'entreprise pour la croissance et la création de valeur combine les forces existantes, les nouvelles capacités et des relations continues avec les clients afin d'enrichir leurs expériences et d'approfondir leur fidélité. Ford développe et fournit des camions, des véhicules utilitaires sport, des fourgons commerciaux et des voitures Ford innovants et incontournables, ainsi que des véhicules de luxe Lincoln, et des services connectés. L'entreprise le fait à travers trois segments d'activité axés sur le client : Ford Blue, qui conçoit des véhicules emblématiques à essence et hybrides ; Ford Model e, qui invente des véhicules électriques révolutionnaires ainsi que des logiciels embarqués qui définissent des expériences numériques exceptionnelles pour tous les clients ; et Ford Pro, qui aide les clients commerciaux à transformer et à développer leurs activités grâce à des véhicules et des services adaptés à leurs besoins. De plus, Ford fournit des services financiers par le biais de Ford Motor Credit Company. Ford emploie environ 1700 000 personnes dans le monde. De plus amples informations sur l'entreprise, ses produits et ses services sont disponibles sur corporate.ford.com.