Ford nombra a Maria Grazia Davino como vicepresidenta de ventas de Ford of Europe

COLONIA, Alemania, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Ford continúa reforzando su equipo directivo en Europa a medida que acelera la transformación de su negocio y centra su atención en ofrecer una experiencia excepcional a los clientes en toda la región.

Maria Grazia Davino joins Ford of Europe as Vice President, Sales

La compañía anunció hoy el nombramiento de Maria Grazia Davino como vicepresidenta de ventas de Ford of Europe, con efecto a partir del 1 de octubre de 2026. Davino será responsable de liderar las ventas en toda Europa y supervisar todas las operaciones comerciales, incluyendo la venta minorista, la red de concesionarios y la distribución. Reportará directamente a Jim Baumbick, presidente de Ford of Europe.

El nombramiento de Davino refleja el compromiso de Ford de ofrecer a sus clientes en Europa una cartera de productos altamente diferenciada y adaptada a sus necesidades. La estrategia de Ford para Europa consiste en reforzar Ford Pro, la división de vehículos comerciales de la compañía, donde Ford actualmente ostenta una posición de liderazgo en Europa, e impulsar una ofensiva de productos en el segmento de turismos con la llegada de cinco nuevos modelos a los concesionarios para 2029.

Davino es una ejecutiva sénior de gran trayectoria con más de 20 años de experiencia en la industria de automoción, especializada en ventas, marketing y transformación empresarial. Recientemente, ocupó el cargo de directora general regional de BYD Europe, liderando las operaciones en Alemania, Austria, Suiza, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia y los países nórdicos, y desarrollando con éxito la marca en cada mercado.

Antes de unirse a BYD, Davino trabajó durante más de una década en puestos de alta dirección en Stellantis. Su último cargo fue el de directora general del Grupo y consejera delegada de Stellantis UK, donde gestionó una cartera compleja y lideró la transición de la empresa hacia los vehículos eléctricos. Anteriormente, en Stellantis, ocupó puestos de liderazgo responsables de Ventas y Marketing en Europa y de la gestión de las operaciones en Suiza, Austria, Alemania y Reino Unido. Inició su carrera en Lamborghini Automotive en 2003.

"Maria Grazia es una líder de gran trayectoria con amplia experiencia en el sector automovilístico europeo" declaró Jim Baumbick, presidente de Ford of Europe. "Su historial en la creación de equipos de alto rendimiento y en el establecimiento de sólidas relaciones con clientes y concesionarios será muy valiosa a medida que continuamos expandiendo nuestro negocio en Europa".

Davino tendrá su sede en Colonia.

Acerca de Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) es una compañía global con sede en Dearborn, Michigan, comprometida con la construcción de un mundo mejor, donde cada persona sea libre de moverse y perseguir sus sueños. El plan Ford+ de la compañía para el crecimiento y la creación de valor combina fortalezas existentes, nuevas capacidades y relaciones permanentes con los clientes para enriquecer sus experiencias y fortalecer su lealtad. Ford desarrolla y ofrece camionetas, vehículos utilitarios deportivos, furgonetas y automóviles comerciales Ford innovadores e imprescindibles, así como vehículos de lujo Lincoln, junto con servicios conectados, incluyendo BlueCruise (ADAS) y seguridad. La compañía ofrece libertad de elección a través de tres segmentos de negocio centrados en el cliente: Ford Blue, que diseña vehículos icónicos de gasolina e híbridos; Ford Model e, que inventa vehículos eléctricos revolucionarios ("VE") junto con software integrado que define experiencias digitales permanentes para todos los clientes; y Ford Pro, que ayuda a los clientes comerciales a transformar y expandir sus negocios con vehículos y servicios adaptados a sus necesidades. Además, la compañía ofrece servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company. Ford emplea a aproximadamente 168.000 personas en todo el mundo. Para obtener más información sobre la empresa, sus productos y servicios, visite corporate.ford.com.

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