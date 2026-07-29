FORD NOMME MARIA GRAZIA DAVINO AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENTE DES VENTES DE FORD EUROPE

COLOGNE, Allemagne, 29 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Ford continue de renforcer son équipe de direction en Europe alors qu'elle accélère la transformation de ses activités et s'attache davantage à offrir une expérience exceptionnelle à ses clients dans toute la région.

Maria Grazia Davino joins Ford of Europe as Vice President, Sales

La société a annoncé aujourd'hui la nomination de Maria Grazia Davino au poste de vice-présidente des ventes chez Ford Europe, à compter du 1er octobre 2026. Davino sera chargée de diriger les ventes à l'échelle européenne et de superviser l'ensemble des opérations commerciales, notamment la vente au détail, le réseau de concessionnaires et la distribution. Elle rendra compte directement à Jim Baumbick, président de Ford of Europe.

La nomination de Davino témoigne de l'engagement de Ford à proposer à ses clients européens une gamme de produits hautement différenciée et adaptée à leurs besoins. La stratégie de Ford pour l'Europe consiste à renforcer Ford Pro, l'activité véhicules utilitaires de l'entreprise, sur laquelle Ford occupe déjà une position de premier plan en Europe, et à lancer une offensive produit sur le segment des véhicules particuliers avec cinq nouveaux modèles qui feront leur apparition dans les concessions d'ici 2029.

Davino est un cadre supérieur chevronné qui compte plus de 20 ans d'expérience dans le secteur automobile, où elle s'est spécialisée dans les ventes, le marketing et la transformation d'entreprise. Elle occupait jusqu'à récemment le poste de directrice générale régionale de BYD Europe, où elle dirigeait les opérations en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Pologne, en Hongrie, en République tchèque, en Slovaquie et dans les pays nordiques, et a mené avec succès le développement de la marque sur chacun de ces marchés ».

Avant de rejoindre BYD, Davino a occupé pendant plus de dix ans des postes de direction chez Stellantis. Plus récemment, elle occupait les fonctions de directrice générale du groupe et de PDG de Stellantis UK, où elle gérait un portefeuille complexe et pilotait la transition de l'entreprise vers les véhicules électriques. Au début de sa carrière chez Stellantis, elle a occupé des postes de direction où elle était responsable des ventes et du marketing en Europe, ainsi que de la gestion des activités en Suisse, en Autriche, en Allemagne et au Royaume-Uni. Elle a débuté sa carrière chez Lamborghini Automotive en 2003.

« Maria Grazia est une dirigeante très expérimentée qui possède une expertise approfondie du secteur automobile européen », a déclaré Jim Baumbick, président de Ford Europe. « Son expérience dans la constitution d'équipes hautement performantes et dans l'établissement de relations solides avec les clients et les concessionnaires sera d'une valeur inestimable tandis que nous poursuivrons le développement de nos activités en Europe.

Davino sera basée à Cologne.

À propos de Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE : F) est une entreprise mondiale basée à Dearborn, dans le Michigan, qui s'engage à contribuer à la construction d'un monde meilleur, où chaque personne est libre de se déplacer et de réaliser ses rêves. Le plan « Ford+ » de l'entreprise, axé sur la croissance et la création de valeur, associe les atouts existants, de nouvelles capacités et des relations permanentes avec les clients afin d'enrichir leur expérience et de renforcer leur fidélité. Ford développe et commercialise des camions, des SUV, des fourgons utilitaires et des voitures Ford innovants et incontournables, ainsi que des véhicules de luxe Lincoln, sans oublier des services connectés, notamment BlueCruise (ADAS) et des solutions de sécurité. L'entreprise offre une grande liberté de choix grâce à trois segments d'activité orientés client : Ford Blue, qui conçoit des véhicules à essence et hybrides emblématiques ; Ford Model e, qui invente des véhicules électriques (VE) révolutionnaires ainsi que des logiciels intégrés qui définissent des expériences numériques disponibles en permanence pour tous les clients ; et Ford Pro, qui aide les clients commerciaux à transformer et à développer leurs activités grâce à des véhicules et des services adaptés à leurs besoins. Par ailleurs, l'entreprise propose des services financiers par l'intermédiaire de Ford Motor Credit Company. Ford emploie environ 168 000 personnes dans le monde entier. Pour plus d'informations sur l'entreprise, ses produits et ses services, rendez-vous sur corporate.ford.com.

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