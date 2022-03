Fore Elite Capital Management Limited aprovada para emitir fundos de ativos 100% virtuais

HONG KONG, 3 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Fore Elite Capital Management Limited ("Fore Elite") anunciou que obteve com sucesso a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (a "SFC") em 18 de janeiro, 2022, que permite que a empresa gerencie e distribua fundos de ativos 100% virtuais sob os "Termos e Condições Proforma para Empresas Licenciadas que Gerenciam Carteiras que Investem em Ativos Virtuais" ("T&C") da SFC.

Isso torna a Fore Elite a quarta empresa de gestão de ativos virtuais aprovada pela SFC de Hong Kong. A empresa também é uma das poucas aprovadas para emitir fundos de ativos virtuais multiestratégicos na Ásia.

Ao mesmo tempo, a empresa divulgou que emitiu com sucesso um fundo de ativos virtuais ativamente gerenciado que é designado para investidores profissionais.

Concomitantemente, a Fore Elite (28 de fevereiro de 2022) fechou um financiamento inicial de 100 milhões de dólares do fundador e CEO da Fore Elite, Ejoe Ye e do Huobi Group. A Fore Elite planeja abrir seus fundos multiestratégicos para investidores profissionais.

Fazendo uma retrospectiva, o ano passado foi decisivo para os ativos virtuais como Bitcoin e Ethereum. O setor emergente, que evoluiu a uma taxa sem precedentes, entra no centro das atenções para muitos investidores institucionais.

Ejoe Ye declarou: "Os ativos virtuais estão desempenhando um papel importante na economia mundial. A legalidade e a conformidade são a direção histórica irreversível do setor de ativos virtuais. Após mais de dois anos de comunicação, estamos muito honrados em receber a licença da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong. No futuro, continuaremos a cooperar de forma ativa e rigorosa com a autoridade regulatória para promover o desenvolvimento saudável de todo o setor."

Sobre a Fore Elite

A Fore Elite foi fundada em 2017 por Ejoe Ye, graduado na Columbia Business School, com mais de doze anos de experiência em fundos hedge em Wall Street e Hong Kong. A empresa detém licenças do Tipo 4 (assessoria de valores) e do Tipo 9 (Gestão de ativos) da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong. Além disso, em 18 de janeiro de 2022, a Fore Elite foi aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong para gerenciar portfólios que investem em ativos virtuais sob os "Termos e Condições Proforma da SFC para Corporações Licenciadas". Para mais informações, acesse www.foreelite.com

NB: Os investidores profissionais são definidos como no Securities and Futures Ordinance e sua legislação subsidiária.

FONTE Fore Elite Capital Management Hong Kong

