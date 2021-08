Foreign Language Press dépeint les histoires entre la Chine et ses amis étrangers

Les personnages sélectionnés sont Norman Bethune, Edgar Snow, Agnes Smedley et Anna Louise Strong, mentionnés par le président Mao Zedong dans son "In Memory of Norman Bethune" ainsi que dans d'autres essais ; Dwarkanath Kotnis, Jean-Augustin Bussiere et Hans Shippe, mentionnés par le président Xi Jinping dans son discours lors d'un séminaire commémorant le 75e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise ; Ohira Masayoshi, Juan Antonio Samaranch et Konosuke Matsushita, honorés par la médaille de l'amitié pour la réforme de la Chine ; et Israel Epstein, Rewi Alley, Ivan Vasilevich Arkhipov et Morihiko Hiramatsu, classés parmi les 10 meilleurs amis internationaux de la Chine, un événement en ligne.

De nombreux amis internationaux ont apporté leur contribution à la cause de la révolution chinoise et du développement socialiste sous la direction du PCC. Ils ont travaillé contre vents et marées avec le PCC et le peuple chinois, formant une communauté étroite d'avenir partagé. Certains ont travaillé pour la cause du Parti pendant des décennies, d'autres ont rejoint le PCC et d'autres encore sont devenus des citoyens chinois. Leur amour et leur compassion pour le PCC et le peuple chinois, leur dévouement et leur contribution à la révolution, au développement et à la réforme de la Chine, leur sacrifice pour la poursuite de la vérité et leur stricte autodiscipline font tous partie de l'histoire glorieuse du PCC au cours du siècle dernier.

Robert Lawrence Kuhn, président de la Fondation Kuhn, adresse ses félicitations à la Foreign Languages Press pour la sortie de ce livre, en déclarant : « Pour que le monde comprenne la Chine, il doit comprendre la façon de penser du parti. »

« Je pense que là où ce livre peut être très utile, c'est pour inspirer et motiver les personnes qui ont une attitude positive à l'égard de la Chine », a déclaré David Ferguson, rédacteur principal à la Foreign Languages Press. « Il leur montre qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils font partie d'une tradition très ancienne impliquant des individus importants. »

L'avis de M. Ferguson est partagé par Evandro Menezes de Carvalho, chef du Centre d'études Brésil-Chine de la faculté de droit de la Fondation Getulio Vargas. Selon lui, ce livre symbolise le dialogue et la bonne volonté entre la Chine et le PCC et les amis internationaux.

Vidéo : https://youtu.be/vjuiuOtotp0

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1589338/Foreign_Languages_Press_Logo.jpg

Contact :

Liu Yuhong

Adresse e-mail : [email protected]

+8610-68995846

SOURCE Foreign Languages Press