Forest Hill Aquaboulevard : 3 nouvelles pistes de padel portent le total à 8 pistes indoor !

PARIS, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe Forest Hill annonce l'ajout de 3 nouvelles pistes supplémentaires, portant le total à 8 pistes indoor au Forest Hill Aquaboulevard.

Les clubs Forest Hill ont inauguré le 4 septembre trente nouvelles pistes de padel au total, comprenant douze pistes extérieures et dix-huit pistes intérieures, réparties dans les clubs de Marnes-la-Coquette, La Défense et même à Paris intra-muros, à l'Aquaboulevard, lieu sportif et de loisirs emblématique du XVe arrondissement.

Des installations de pointe

Les trois nouvelles pistes de padel ont été conçues pour offrir des conditions de jeu optimales. Chaque piste est équipée de surfaces en gazon synthétique de dernière génération, assurant un confort de jeu exceptionnel. De plus, l'éclairage LED de haute qualité permet de jouer de jour comme de nuit, prolongeant ainsi les heures de pratique pour les passionnés.

Ces trois pistes viennent enrichir la gamme variée de sports proposés au sein du club Forest Hill Aquaboulevard, incluant le tennis, le fitness, le squash, le cross training, la danse et l'aquagym.

"Que Forest Hill demeure le premier club de padel à Paris et en Île-de-France"

« Notre ambition, avec la création de ces trois nouvelles pistes, est que Forest Hill demeure le premier club de padel à Paris et en Île-de-France en termes d'offre sportive. Je suis heureux de pouvoir offrir cette expérience de jeu optimale aux Parisiens et Franciliens désireux de pratiquer leur sport dans les meilleures conditions », explique Michel Corbière, président du groupe Forest Hill.

Un site unique est mis à leur disposition pour réserver leurs créneaux : reservation.forest-hill.fr

À noter que des tournois, des stages, des initiations et des coachings sont également proposés pour tous les niveaux, de débutants à joueurs confirmés, dans les trois clubs Forest Hill.

« Le succès de fréquentation, qui s'explique par la forte demande ainsi que la facilité d'accès au club Forest Hill Aquaboulevard (métro, tram et bus), confirme l'engouement exceptionnel pour ce sport. Je me réjouis que les Parisiens se passionnent pour ce sport si convivial », analyse Michel Corbière.

