Forest Rim Technology: Textual ETL en la cúspide de la evolución para la comprensión completa del texto del big data

Al principio sólo se podía trabajar con herramientas muy simples, y el texto se manejaba en estructuras de datos. El campo de comentarios no lograba funcionar y nació el "blob" que permitía comentarios largos y cortos, pero surgió otro problema- no se podía dar sentido a su contenido. Para hacerlo nace el "sound ex", en un intento por codificar palabras según su sonido, pero no resolvió mucho. Luego vino "stemming", o la práctica de organizar las palabras según su raíz, fue útil, pero seguía habiendo confusión.