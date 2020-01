Forever Living Products embala 5 milhões de refeições para combater a fome no mundo

A empresa promoveu um evento comemorativo de empacotamento de refeições em 18 de dezembro com a finalidade de cumprir essa importante meta no combate à fome. Mais de 200 voluntários e empregados empacotaram refeições em Scottsdale, Arizona, a cidade-sede da Forever, marcando a conclusão, com sucesso, da "Forever We Rise Campaign''. O fundador e presidente-executivo da Forever Living, Rex Maughan, fez soar o gongo cerimonial para marcar o fechamento do pacote de refeição número 5 milhões.