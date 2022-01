Forever Oceans assina acordo com o Governo Brasileiro para maior concessão mundial offshore na produção de pescado sustentável

BRASÍLIA, Brasil, 13 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Bill Bien, o CEO da Forever Oceans , líder inovadora na produção de pescado de forma sustentável se encontrou hoje com Jorge Seif Junior, Secretario de Aquicultura e Pesca do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para assinar um contrato de cessão que uso para produção de peixes, que contribui em colocar o Brasil no caminho para ser um líder crescente na produção de pescado. O acordo inicial de 20 anos autoriza a Forever Oceans a criar peixes no oceano, dentro de tanques-rede automatizados, divididos em dois polígonos de 7 a 15 km (4.3-9.3 milhas) da costa brasileira, no estado da Bahia. Juntos, eles representam a maior concessão offshore já dada para a aquicultura marinha sustentável, totalizando 64,200 hectares, uma área três vezes e meio maior que o tamanho de Washington DC. É esperado que a operação gere até 500 empregos ao longo dos próximos 8 anos.

"Com uma costa de mais de 8.500km, o Brasil é uma das principais fronteiras para produção de pescado, gerando além de alimento saudável, emprego e renda." Disse Seif. "Esse Contrato de cessão de uso das águas da União é histórico para o Brasil e colocará o país rumo ao desenvolvimento da aquicultura marinha sustentável." Concluiu.

Em 2018, o mercado de aquicultura global marinha produziu 7.3 milhões de toneladas de peixes avaliados em US$ 35.4 bilhões1. A demanda por peixe pela aquicultura marinha está prevista crescer o triplo em 21 milhões de toneladas até 20502, conforme mais consumidores incluem peixe como parte de uma dieta saudável.

"Esse acordo irá nos ajudar a servir uma crescente demanda para pescados deliciosos e nutritivos e nos dará espaço para escalar e crescer rapidamente, e a oportunidade para desenvolvermos offshore a maior capacidade sustentável de pescado no mundo", disse Bien. "Nós iremos trazer nossa abordagem diferente para as águas do Brasil, aplicando nossa expertise em aquicultura, conservação e inovação, para criar peixes deliciosos ricos em proteína nas águas profundas do oceano, em um ambiente altamente amigável e de um jeito sustentável que é bom para as pessoas e para o planeta".

Além da nova fazenda no Brasil, a empresa, original da Virgínia nos EUA, tem uma instalação de pesquisa e tecnologia no Havaí, e operações costeiras no Panamá e planeja uma operação offshore na Indonésia.

No Brasil, a Forever Oceans irá criar no oceano o Kahala Amberjack, peixe conhecido localmente como "Olho de Boi "ou "Remeiro". Esse peixe versátil é elogiado por seu sabor, proteína, nutrição e rico em Ômega-3.

Um laboratório em terra em Ilhéus, Bahia, Brasil, irá produzir alevinos dos ovos para colocá-los nos tanques-rede no fundo do oceano, habilitando-os a nadar e crescer em um ambiente mais natural e protegido. Inicialmente, foram planejados 24 tanques-rede automatizados dentro de dois polígonos oceânicos, que comportarão zonas de aquicultura responsáveis e eco-friendly. A operação no Brasil está prevista para criar aproximadamente 300-500 empregos bem remunerados ao longo dos próximos oito anos, uma vez que a capacidade máxima for atingida.

Em setembro de 2021, a Forever Oceans foi nomeada na lista dos Top 25 Seafood Innovators.

Sobre a Forever Oceans

Forever Oceans é um líder inovador em pescado sustentável. Nossa missão é de proporcionar um novo caminho para a produção mundial de pescado delicioso e sustentável, que seja bom para as pessoas e para o planeta. Nós temos conhecimento sobre peixes, nós temos conhecimento em conservação e aplicamos inovações únicas. Isso inclui tanques-rede reforçados onde todos os dias tarefas são automatizadas usando sistemas avançados. Eles garantem que nossas operações sejam eficientes, integradas com o ambiente e de apoio às comunidades locais. Forever Oceans foi nomeada recentemente uma das mais inovadoras empresas de frutos do mar da América pela Seafood Source.

Nosso Centro de Pesquisa e Tecnologia está no Havaí e nós temos operações offshore no Panamá, Brasil e uma planejada para a Indonésia. Nossos peixes sustentáveis estarão em restaurantes nos EUA no começo de 2022. Saiba mais sobre Forever Oceans em ForeverOceans.com .

