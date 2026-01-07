Formovie présente des technologies d'affichage avancées et des innovations en matière de projecteurs intelligents au CES 2026

LAS VEGAS, 7 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Lors du CES 2026 qui s'est tenu à Las Vegas, Formovie a présenté une série de technologies d'affichage de pointe et de projecteurs intelligents, soulignant son innovation permanente en matière d'affichage domestique grand écran et de projection intelligente.

Formovie Booth, No.21120, LVCC Central Hall

Formovie s'est concentré sur plusieurs domaines, notamment les projecteurs LCD et laser, et l'expérience système, en présentant une série d'innovations technologiques telles que le refroidissement par liquide et la technologie laser à trois couleurs, ALPD®. Parallèlement à ces démonstrations, l'entreprise a présenté plusieurs nouveaux projecteurs intelligents conçus pour divers scénarios de divertissement à domicile.

Technologie de refroidissement par liquide : projecteur intelligent Xming Chapter One

Xming, la sous-marque de Formovie, a présenté une solution de projection basée sur la technologie de refroidissement par liquide avec le projecteur intelligent Xming Chapter One, soulignant l'exploration technique de l'entreprise dans le domaine de la projection LCD à haute luminosité. En optimisant les composants principaux et l'architecture thermique au sein d'un moteur optique scellé, le projecteur atteint jusqu'à 2 000 lumens ISO tout en conservant un fonctionnement silencieux, ce qui permet d'obtenir des performances stables et soutenues en matière de luminosité élevée.

Nouveaux projecteurs intelligents LCD Google TV : Xming Page Two et Episode Two

Xming a également dévoilé deux nouveaux projecteurs intelligents LCD Google TV, alimentés par la dernière version de Google TV basée sur Android 14 et équipés du chipset MT9660. Les deux modèles prennent en charge l'ajustement intelligent de l'image, le zoom numérique, l'atténuation globale de la lumière, le MEMC et une latence d'entrée aussi faible que 10 ms, offrant des performances fluides dans de nombreux scénarios de divertissement à domicile. Avec le Dolby Audio, le mode haut-parleur Bluetooth et des niveaux de bruit inférieurs à 30 dB, les projecteurs offrent une expérience visuelle immersive, flexible et silencieuse.

Technologie laser à trois couleurs ALPD® : téléviseur laser haut de gamme pour une expérience cinéma à domicile de Formovie

Dans le domaine des écrans laser domestiques de pointe, Formovie a présenté le téléviseur laser haut de gamme pour une expérience cinéma à domicile équipé de la technologie laser à trois couleurs, ALPD® d'Appotronics. Cette technologie assure une maîtrise exceptionnelle du scintillement, la suppression de l'effet arc-en-ciel et la reproduction des couleurs, atteignant un rapport de contraste FOFO de 3000:1 avec une gradation raffinée entre les hautes lumières et les ombres, des détails améliorés dans les scènes sombres et une meilleure cohérence des couleurs. Associé au son Bowers & Wilkins, Dolby Atmos et DTS-X, il offre une expérience audiovisuelle riche et immersive.

Tout au long du CES 2026, Formovie a renforcé son engagement à faire progresser les technologies d'affichage domestique sur grand écran et de projection intelligente. En continuant à innover dans le domaine du refroidissement par liquide, de Google TV et des écrans laser haut de gamme, l'entreprise vise à offrir aux foyers du monde entier des expériences de visionnage plus immersives, plus polyvalentes et plus imaginatives.

À propos de Formovie Technology

Formovie Technology, une entreprise de l'écosystème Mi créée conjointement par Appotronics Corporation et Xiaomi Technology, est la première marque de téléviseurs laser et de projecteurs intelligents au monde. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.formovie.com.

Contact avec les médias

Tonia Tong

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2856207/Formovie_Booth_No_21120_LVCC_Central_Hall.jpg