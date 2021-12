Fornecedor americano de lúpulo constrói novo centro de atendimento europeu na Bélgica

A expansão para a Europa melhorará muito a experiência do cliente da YCH, o que inclui o maior acesso ao seu extenso portfólio de produtos e variedades, bem como a logística aprimorada e os prazos de entrega mais rápidos para os clientes da cervejaria.

"O estabelecimento de uma base aqui na Europa demonstra o compromisso da YCH em fornecer lúpulo da mais alta qualidade diretamente aos seus clientes cervejeiros globais", disse Denis Gayte - diretor administrativo da YCH Europe. "Nossa nova instalação garante que nossos lúpulos cultivados no Noroeste da América possam ser armazenados aqui na Europa e entregues aos clientes na melhor condição possível."

Localizado em Mont Saint Guibert, o armazém de 6.600 m2 inclui capacidade de armazenamento a frio para abrigar até 8.800 paletes de lúpulo, espaço para escritórios, uma choperia e um centro de visitantes onde os clientes podem aprender sobre lúpulo e provar cervejas que utilizam insumos da YCH. A YCH também investiu em uma linha de produção de cerveja caseira, permitindo a capacidade de oferecer o lúpulo em pellets de alta qualidade em embalagens de menor tamanho para cervejeiros domésticos e nano cervejarias.

Além disso, a instalação foi projetada tendo em mente a sustentabilidade, uma vez que suporta uma matriz solar de 1.800 painéis, e produz 750 MW de energia, ou cerca de metade do consumo total do edifício. A construção, o projeto e o plano de operação ecológicas se concentram em desvio de resíduos, conservação da água e saúde dos espaços internos. O edifício funciona com energia renovável e utiliza instalações de maior eficiência que reduzem o consumo de energia e água.

Os cervejeiros europeus interessados em produtos da YCH podem entrar em contato com [email protected]

Yakima Chief Hops

A YCH é uma fornecedora global de lúpulo com produção 100% própria e que tem a missão de conectar cervejeiros com fazendas de produção familiar de lúpulo. Operando há mais de 30 anos, nos tornamos mais do que uma fornecedora de lúpulo. Somos líderes em inovação, qualidade e atendimento ao cliente. Somos um recurso para os cervejeiros, oferecendo produtos baseados em soluções e pesquisas líderes do setor. Somos defensores da sustentabilidade e de causas sociais significativas, trabalhando para apoiar o meio ambiente e as comunidades ao nosso redor. https://www.yakimachief.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1704159/Yakima_Chief_Hops_Belgium_Facility.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1016498/Yakima_Chief_Logo.jpg

FONTE Yakima Chief Hops

SOURCE Yakima Chief Hops