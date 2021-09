Forrester annonce le programme de la conférence B2B EMEA Summit pour aider les entreprises à alimenter une croissance à deux chiffres

La chanteuse et auteure-compositrice britannique Leona Lewis se produira en direct lors de l'événement virtuel de cette année

LONDRES, 15 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) annonce aujourd'hui le programme complet du Sommet B2B EMEA 2021 dont l'expérience virtuelle se tiendra les 28 et 29 septembre. Depuis plus de dix ans, le Sommet B2B EMEA de Forrester est une source de confiance pour les responsables marketing, ventes et produits, qui y trouvent des perspectives impartiales, de l'inspiration et des solutions concrètes pour faire progresser leur entreprise. Conçu pour les responsables européens du marketing, des ventes et des produits B2B, l'événement présentera les dernières recherches, modèles et cadres de travail pour aider les responsables à faire face à l'évolution des comportements d'achat et à accélérer la croissance.

Selon l'enquête mondiale sur le marketing 2021 de Forrester, 43 % des décideurs B2B en Europe considèrent l'évolution des comportements d'achat comme leur principale priorité. Pour répondre à cette priorité urgente, le Sommet B2B EMEA proposera des sessions axées sur les dernières tendances d'achat en B2B, l'évolution des besoins des acheteurs et les nouvelles pratiques en matière de ventes, de marketing et de gestion des produits. Forrester présentera également de nouveaux cadres de travail - dont la "cascade de revenus B2B" de Forrester - pour aider l'écosystème générateur de revenus à être plus efficace et à alimenter la croissance. Le discours d'ouverture montrera comment les entreprises les plus performantes obtiennent un taux de réussite supérieur de 26 % à celui de leurs concurrents lorsqu'elles optimisent leurs performances au cours des étapes clés de la "cascade de revenus B2B" de Forrester.

Le sommet B2B EMEA 2021 récompensera également les gagnants des Prix Return on Integration Honourset Programmes of the Year pour avoir réussi à aligner les ventes, le marketing et les produits afin d'améliorer les performances globales de l'entreprise. Les participants pourront également découvrir le cours de certification en marketing B2B de Forrester.

Les discours et les sessions les plus importants sont les suivants :

Instaurer la confiance : L'impératif B2B . Compte tenu de l'importance des enjeux de nombreux achats inter-entreprises, la confiance des acheteurs est essentielle. Malgré son déclin, les entreprises B2B doivent instaurer et préserver cette confiance autour de leurs marques et leurs offres. Cette session expliquera pourquoi l'impératif de confiance est crucial pour les entreprises B2B et servira de cadre pour comprendre et instaurer un climat de confiance.

Compte tenu de l'importance des enjeux de nombreux achats inter-entreprises, la confiance des acheteurs est essentielle. Malgré son déclin, les entreprises B2B doivent instaurer et préserver cette confiance autour de leurs marques et leurs offres. Cette session expliquera pourquoi l'impératif de confiance est crucial pour les entreprises B2B et servira de cadre pour comprendre et instaurer un climat de confiance. Alignées, responsables et prêtes à agir : Comment les entreprises B2B suivant l'obsession-client réussissent . Les entreprises menées par l'obsession-client enregistrent une plus grande croissance de leurs revenus, une meilleure rentabilité, une meilleure fidélisation clients et une meilleure implication des employés. En présentant de nouvelles données européennes, cette session expliquera ce que signifie être "obsédé par le client" et comment les entreprises y parviennent en choisissant l'alignement, la transparence et l'innovation.

Les entreprises menées par l'obsession-client enregistrent une plus grande croissance de leurs revenus, une meilleure rentabilité, une meilleure fidélisation clients et une meilleure implication des employés. En présentant de nouvelles données européennes, cette session expliquera ce que signifie être "obsédé par le client" et comment les entreprises y parviennent en choisissant l'alignement, la transparence et l'innovation. Changements sismiques et tendances à long terme dans le comportement d'achat B2B de la région EMEA . Cette session présentera des données locales issues de l'enquête mondiale sur les achats B2B 2021 de Forrester et révélera des changements profonds dans les comportements d'achat européens attribués à des tendances à long terme accélérées par la pandémie.

« Du Brexit à la pandémie, la manière d'identifier, de fidéliser, d'établir des relations et d'interagir avec les clients dans toute l'Europe a été fondamentalement modifiée au cours des 18 derniers mois », a déclaré Meta Karagianni, vice-président et directeur de recherche chez Forrester. « Cette année plus que toute autre, les responsables du marketing, des ventes et des produits B2B explorent de nouvelles stratégies pour établir des liens avec leurs clients et cherchent à comprendre comment ils peuvent apporter de la valeur dans ce nouvel environnement. Lors du sommet B2B EMEA de Forrester, nous présenterons un leadership et des cadres de réflexion éclairés qui aideront les leaders du B2B à s'aligner sur l'ensemble des fonctions afin d'anticiper les besoins changeants des clients et d'apporter continuellement de la valeur tout en stimulant la croissance de leur propre entreprise. »

En outre, la chanteuse, auteure-compositrice, actrice et philanthrope britannique Leona Lewis se produira lors de l'événement. Réputée pour son registre et ses capacités vocales, Leona Lewis a été nommée trois fois aux Grammy Awards, sept fois aux BRIT Awards et deux fois aux World Music Awards. Avec son premier album « Spirit », elle est devenue la première artiste britannique solo à figurer en tête du classement Billboard 200 des États-Unis depuis plus de 20 ans. Parallèlement à son impressionnante carrière musicale, Leona est une militante extrêmement passionnée de l'humanitaire et des droits des animaux.

