Forrester:el 76 % de los responsables de información europeos están poco preparados para la automatización

La preparación de Europa para la automatización está por detrás de sus homólogos de Norteamérica y Asia Pacífico, con paquetes de estímulo gubernamentales que amenazan con obstaculizar el progreso postpandemia

LONDRES, 30 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) predice que las iniciativas de protección del empleo instituidas durante la pandemia disminuirán los incentivos y retrasarán aún más los planes de automatización de los responsables de información en toda Europa. Esto a pesar de que el 76% de las organizaciones europeas ya están poco preparadas para la automatización, en comparación con el 65% en Asia Pacífico y el 73% en Norteamérica.

Según un nuevo informe de Forrester, "The Path To Automation In Europe — Why And How It Will Be Different" realizado por los analistas Dan Bieler y Bernhard Schaffrik, sólo el 20 % de los líderes empresariales europeos pueden articular claramente cómo la automatización podría mejorar sus procesos de negocio. Estos mismos líderes se enfrentan a una mayor supervisión gubernamental sobre el progreso de la automatización debido a su impacto en el empleo.

A pesar de las limitaciones, las industrias, incluidos los servicios públicos, la fabricación y las finanzas, lideran los esfuerzos de automatización en Europa. Es probable que mercados laborales como Alemania, que ya tiene un alto grado de automatización, experimenten una tasa de crecimiento más rápida, mientras que el sur y el este de Europa serán más lentos en adoptar la automatización debido a su impacto en los procesos de producción, la experiencia de los empleados y los clientes, y el empleo.

A corto plazo, Forrester anticipa limitaciones en curso a medida que las empresas replantean los planes de automatización para aprovechar los paquetes de estímulo gubernamental y los planes de protección del empleo. A medio y largo plazo, sin embargo, más responsables de información europeos construirán la resiliencia de continuidad del negocio de sus empresas contra eventos similares a la pandemia y eventualmente avanzarán hacia la "fabricación desasistida" mediante la implementación de procesos de fabricación totalmente automatizados basados en tecnologías como la conectividad 5G, vehículos guiados automatizados y robots.

"Ya un paso por detrás de sus homólogos globales, los líderes tecnológicos europeos sentirán ahora la presión adicional de la supervisión gubernamental", dijo Bieler. "Si Europa quiere impulsar los beneficios de la automatización y competir con el resto del mundo en eficiencia, resiliencia y servicio al cliente, los gobiernos y las empresas deben reorganizar la fuerza de trabajo para apoyar y avanzar en las iniciativas de automatización".

El informe describe siete pasos para ayudar a los responsables de información a navegar por los desafíos y crear un marco sólido para proyectos de automatización exitosos. Los pasos clave incluyen:

Formación continua de la fuerza de trabajo. La automatización y la IA están acelerando aún más la demanda de habilidades tecnológicas. La educación y la formación se promocionan correctamente como esenciales para suavizar el impacto de la sustitución de la fuerza de trabajo por la automatización.

La automatización y la IA están acelerando aún más la demanda de habilidades tecnológicas. La educación y la formación se promocionan correctamente como esenciales para suavizar el impacto de la sustitución de la fuerza de trabajo por la automatización. Dar tiempo antes de medir los beneficios de la automatización. De promedio, un ciclo completo de implementación de iniciativas de automatización de principio a fin dura aproximadamente un año y medio. Para maximizar las posibilidades de éxito, es fundamental mantener a los expertos humanos en espera antes de trasladarlos a otros procesos.

De promedio, un ciclo completo de implementación de iniciativas de automatización de principio a fin dura aproximadamente un año y medio. Para maximizar las posibilidades de éxito, es fundamental mantener a los expertos humanos en espera antes de trasladarlos a otros procesos. Conservar la experiencia humana en su diseño de procesos de automatización. El juicio humano sigue siendo un factor clave para los proyectos de automatización, y sin una profunda experiencia en procesos y conocimiento histórico del camino hacia la automatización dentro de la empresa, tanto la experiencia del cliente como la experiencia de los empleados sufrirán.

