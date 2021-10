Forrester Europe Predictions 2022 : Un tiers des entreprises échoueront dans la mise en oeuvre du travail en tout lieu, et ce ne sera pas la faute du virus

PARIS, 26 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Selon les prédictions 2022 de Forrester (FORR : NASDAQ) pour l'Europe, publiées aujourd'hui, d'ici à la mi-2022, 50 % des entreprises milliardaires auront mis en place un type de passeport de vaccination. Bien que cela entraîne des complications, ce ne sera pas la cause de la plupart des échecs du retour au bureau. Ils résulteront du fait que 60 % des entreprises qui adoptent des modèles de travail hybrides ne s'y prendront pas correctement et continueront à concevoir les expériences des employés - réunions, rôles professionnels et possibilités de promotion - en fonction des expériences physiques.

Les rapports de prédictions de Forrester analysent les dynamiques et les tendances dans différents secteurs et disciplines, notamment la technologie et l'innovation , l'expérience client (CX), l'expérience employé (EX) et le marketing . Ces analyses présentent les prévisions audacieuses de Forrester pour l'année à venir, aidant ainsi les dirigeants d'entreprises à voir plus loin, à élaborer une vision claire et à acquérir un avantage concurrentiel pour prospérer dans l'année à venir. En 2022, les exigences des clients - en matière d'expériences cross-canales transparentes, de confort, de sécurité et d'engagement envers les valeurs environnementales, sociales et de gouvernance - ne feront que croître.

Parmi les autres enseignements des prédictions de Forrester pour l'Europe en 2022, on peut citer :

Plus de la moitié des consommateurs européens achètent auprès de marques qui correspondent à leurs valeurs. Selon les données de Forrester Analytics, 69 % des adultes européens souhaiteraient que davantage d'entreprises soient transparentes quant à leurs pratiques commerciales. Quarante-sept pour cent des Européens disent acheter régulièrement auprès de marques qui correspondent à leurs valeurs personnelles, dont 62 % aux Pays-Bas, 57 % en Espagne et 55 % en Italie. En 2022, Forrester prévoit une augmentation de 15 % de ces moyennes.

Selon les données de Forrester Analytics, 69 % des adultes européens souhaiteraient que davantage d'entreprises soient transparentes quant à leurs pratiques commerciales. Quarante-sept pour cent des Européens disent acheter régulièrement auprès de marques qui correspondent à leurs valeurs personnelles, dont 62 % aux Pays-Bas, 57 % en Espagne et 55 % en Italie. En 2022, Forrester prévoit une augmentation de 15 % de ces moyennes. Le Greenwashing diminuera à mesure que les entreprises européennes nommeront des responsables du développement durable. Les données de Forrester pour 2021 révèlent que 34 % seulement des consommateurs font confiance aux entreprises lorsqu'elles affirment s'engager à réduire le changement climatique. À l'avenir, 25 % de plus d'entreprises européennes, en particulier dans les secteurs des services financiers et du retail, engageront des responsables du développement durable pour promouvoir ces actions.

Les données de Forrester pour 2021 révèlent que 34 % seulement des consommateurs font confiance aux entreprises lorsqu'elles affirment s'engager à réduire le changement climatique. À l'avenir, 25 % de plus d'entreprises européennes, en particulier dans les secteurs des services financiers et du retail, engageront des responsables du développement durable pour promouvoir ces actions. Les entreprises européennes investiront entre 2,4 et 3,3 milliards d'euros dans l'automatisation pour stimuler la productivité. Les entreprises européennes ont investi dans des outils d'automatisation de la productivité des employés, tels que l'automatisation des processus numériques, les plateformes décisionnelles numériques, l'optimisation des équipes et l'automatisation des processus robotiques. En 2022, cette tendance se poursuivra, notamment dans les secteurs à bas salaires, dont le commerce de détail et l'hôtellerie.

Les entreprises européennes ont investi dans des outils d'automatisation de la productivité des employés, tels que l'automatisation des processus numériques, les plateformes décisionnelles numériques, l'optimisation des équipes et l'automatisation des processus robotiques. En 2022, cette tendance se poursuivra, notamment dans les secteurs à bas salaires, dont le commerce de détail et l'hôtellerie. Le nombre d'applications lifestyle dirigées par des banques doublera, car les banques réagissent à la finance ouverte. L' Union Européenne et le Royaume-Uni ont déjà mené des consultations sur la finance ouverte , une initiative qui se traduira par un partage accru des données entre les entreprises financières et non financières. En 2022, le nombre de banques proposant des plates-formes "lifestyle" doublera. Si l'on s'inspire de "super apps" comme Paytm en Inde, Sea en Indonésie, Alipay et WeChat en Chine, le nombre d'applications lifestyle proposées par les banques restera inférieur à 50.

L' et le ont déjà mené des consultations sur la , une initiative qui se traduira par un entre les entreprises financières et non financières. En 2022, le nombre de banques proposant des doublera. Si l'on s'inspire de "super apps" comme Paytm en Inde, Sea en Indonésie, Alipay et WeChat en Chine, le nombre d'applications lifestyle proposées par les banques restera inférieur à 50. Une attaque par ransomware frappera un grand marché financier, obligeant un cyberassureur à se retirer. Les attaques par ransomware se produisent toutes les 11 secondes et les demandes d'extorsion ont augmenté de 300 % en un an, ce qui a mis à mal une activité autrefois très rentable. Enhardi par les succès passés, les mauvais acteurs vont poursuivre leurs attaques. Au moins l'un des dix premiers assureurs cybernétiques cessera de souscrire des contrats.

"Bien que l'année 2022 devrait être moins volatile que les deux années précédentes, elle restera loin d'une nouvelle normalité stable", déclare Laura Koetzle, VP et directrice groupe chez Forrester. "Face aux changements induits par les pandémies, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et aux changements de fond dans le comportement des consommateurs, la capacité à agir rapidement et intelligemment n'a jamais été aussi critique pour les organisations en Europe. Dans cet environnement, celles qui disposent d'une solide base de connaissance, d'une forte compréhension du client et d'une colonne vertébrale d'investissements technologiques intelligents sortiront gagnantes."

Ressources :

Téléchargez l'e-book des prédictions européennes 2022 de Forrester.

Explorez le European Predictions Hub pour trouver des blogs, des webinaires et des ressources.

pour trouver des blogs, des webinaires et des ressources. Inscrivez-vous pour assister à la conférence Technology & Innovation EMEA, les 17 et 18 novembre 2021, au cours de laquelle les analystes analyseront ces dynamiques critiques pour l'année à venir.

pour assister à la conférence Technology & Innovation EMEA, les 17 et 18 novembre 2021, au cours de laquelle les analystes analyseront ces dynamiques critiques pour l'année à venir. Découvrez les services de recherche de Forrester Decisions et comment réduire la distance qui vous sépare de l'impact.

À propos de Forrester

Forrester (Nasdaq : FORR) est l'une des sociétés de recherche et de conseil les plus influentes au monde. Nous aidons les dirigeants des secteurs de la technologie, du marketing, de l'expérience client, des produits et des ventes à utiliser l'obsession du client pour accélérer la croissance. Grâce aux recherches, aux conseils et aux événements exclusifs de Forrester, les dirigeants du monde entier sont en mesure de faire preuve d'audace au travail, de gérer le changement et de placer leurs clients au centre de leur leadership, de leur stratégie et de leurs opérations. Nos connaissances uniques sont fondées sur des enquêtes annuelles menées auprès de plus de 675 000 consommateurs, chefs d'entreprise et leaders technologiques dans le monde entier, sur des méthodologies de recherche rigoureuses et objectives, notamment les évaluations Forrester Wave™, sur plus de 52 millions de votes en temps réel et sur la sagesse partagée de nos clients. Pour en savoir plus, visitez Forrester.com .

Contact : Michael Burner, [email protected]

Related Links

www.forrester.com



SOURCE Forrester